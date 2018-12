Donautal-HSG schlägt Tabellenführer

Drei der vier überbezirklich spielenden Handball-Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen haben am Samstag das Jahr 2018 mit einem Heimsieg beendet. Nur die HSG Rietheim-Weilheim musste sich dem Favoriten SG Ober-/Unterhausen spät geschlagen geben (22:25). Fridingen/Mühlheims Frauenteam bezwang in der Württembergliga Spitzenreiter TV Reichenbach (34:30), Männer-Landesligist TV Aixheim behielt gegen den TV Neuhausen/Erms II beim 28:27 knapp die Oberhand und auch die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen ging durch das 23:18 erneut als Sieger aus der Halle (Landesliga Frauen).

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Reichenbach 34:30 (19:15). Die Mannschaften lieferten sich ein Spitzenspiel auf höchstem Württembergliga-Niveau. Nach acht Minuten führte der Tabellenführer aus Reichenbach letztmals (5:6). Danach war die torreiche Begegnung bis etwa fünf Minuten vor dem Seitenwechsel ausgeglichen. Nach dem 16:15-Anschlusstor des TVR gelangen der HSG drei Tore in Serie zum 19:15, was gleichzeitig der Pausenstand war. „Wir haben eine untypische Abwehr gespielt und konnten somit dem Gegner den Spielfluss nehmen. Größtenteils konnten wir die Eins-gegen-Eins-Situationen und Fernwürfe verhindern“, sagte Fridingen/Mühlheims Trainer Frank Rohrmeier. In der zweiten Hälfte ist der Gastgeber „sofort in der Partie gewesen“ und konnte sich ein „Polster herausspielen“, so der Trainer. Nach dem 22:16 fünf Minuten nach Wiederbeginn nahm Reichenbach bereits eine Auszeit, doch die Führung konnte weiter ausgebaut werden. Aus einem 25:17 (40.) machte die Mannschaft ein 27:19 (43.), ehe Reichenbach in der Schlussviertelstunde ein wenig aufschließen konnte. „Reichenbach kam ran, aber wir konnten wieder wegziehen“, so Rohrmeier. Sein Team war an diesem Tag einen Tick besser, was auch der Gästetrainer nach dem Spiel zugab. Immer wieder setzte die Heimmannschaft durch das Tempo- und Umschaltspiel Akzente und konnte damit oft direkt nach Gegentreffer selbst den Ball im Tor unterbringen. So auch nach dem 28:24-Anschlusstor nach 50 Minuten. Rohrmeier: „Wir haben zu keiner Zeit im Spiel nachgelassen. Vorne haben wir Lösungen gefunden und Freiräume geschaffen.“ Reichenbach hat nach dem 24:24-Hinspiel gegen die HSG erst zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegengelassen – und damit beide Male gegen die Donautälerinnen. - Tore: Caterina Schwarz (6), Rebecca Maurer (6/1), Vanessa Fritz (5/4), Clara Frankenstein, Patricia Rebholz, Anna-Lena Gögelein (jeweils 4), Tanja Seiffert (3), Pia Langeneck, Burcin Özgentürk (jeweils 1).

Landesliga Männer

TV Aixheim – TV Neuhausen/Erms II 28:27 (13:14). In der Aldinger Sporthalle entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Während der gesamten ersten Hälfte konnte sich keine der Mannschaften einen entscheidenden Vorsprung erspielen. Die TV-Reserve führte zur Pause knapp. Aixheims Trainer Holger Hafner: „Neuhausen war gut auf uns vorbereitet, es war schwer für uns. Der Gegner hätte einen Punkt oder sogar zwei mitnehmen können. Neuhausen hat uns vom Spielkonzept her sehr gefordert und hat seine Spielweise angepasst.“ Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte trafen die Gäste zum 15:13 aus ihrer Sicht. Doch dann traf Aixheim vier Mal in Serie und drehte die Partie bis zur 38. Minute (17:15). Diesen Vorsprung baute Hafners Team aus und führte nach 44 Minuten mit fünf Toren (24:19). Nachdem Neuhausen zum 24:24 ausgeglichen hatte (49.), nahm Aixheim eine Auszeit. In ausgeglichenen letzten Minuten ging der Gastgeber mehrfach in Führung. Das 28:27 war dann der Endstand. In den letzten 90 Sekunden fiel kein weiterer Treffer. „Es war kurios. Unser Führungstor war schön herausgespielt. Dann hat Neuhausen drei Aktionen. Nachdem unser Torwart hält bekommen sie noch den Abpraller und treffen den Pfosten. Sie machten mit dem siebten Feldspieler viel Druck“, so Hafner. - Tore: Fabian Gruler (6), Andreas Faitsch (6/1), Heiko Honer (5/3), Michael Klaritsch (4), Andreas Scholz, Philip Hauser (jeweils 2), Nikolas Klingeisen, Pascal Efinger, Kevin Stutz (jeweils 1).

HSG Rietheim-Weilheim – SG Ober-/Unterhausen 22:25 (10:13). In der Tuttlinger Kreissporthalle konnte sich der Favorit mit drei Toren durchsetzen. Über weite Strecken der Partie konnte die HSG immer wieder zum Tabellendritten aufschließen oder zum Ausgleich kommen. In den Anfangsminuten neutralisierten sich die Mannschaften. Eine 2:0-Führung glich die SG bis zur sechsten Minute aus. Auch nach zwölf (4:4) und 16 Minuten (6:6) kam eines der Teams jeweils zum Ausgleich. Insgesamt stand es im ersten Spielabschnitt achtmal unentschieden. Das gleiche Bild zeichnete sich nach dem Seitenwechsel ab. Erst nach dem 15:14-Führungstor für das Gästeteam (40. Minute) kam Rietheim-Weilheim nicht mehr zum Ausgleich. Der Dritte setzte sich ab und ließ den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen. Nach dem 22:18 (56.) stellten die Gäste noch drei Mal einen Abstand von vier Treffern her und entschied das Spiel damit erst spät. Drei Minuten vor dem Ende wurde ein Gästespieler disqualifiziert, woraus Rietheim-Weilheim aber keinen Profit mehr schlagen konnte. Nach Florian Wenzlers Anschluss zum 22:25 passierte nichts mehr. Mit 11:19 Punkten beendet der Gastgeber das Jahr auf dem zehnten Rang, Ober-/Unterhausen profitierte von Neuhausens Niederlage und rückte auf Platz drei vor. - Tore: Robin Hermle (6), Till Oeschger (5), Florian Wenzler, Stefan Hörcher (jeweils 3), Thomas Aicher, Thorsten Haag (jeweils 2), Pascal Bensch (1).

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Winterbach/Weiler 23:18 (13:7). Noch vor der Winterpause bauten die Gastgeberinnen ihre Siegesserie auf sechs Erfolge aus. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich die HSG NTW einen Vorsprung. Beim 12:6 des Heimteams verwarfen die Gäste einen Siebenmeter. Nach dem 13:6 in der 29. Minute verkürzte Winterbach/Weiler noch vor der Pause auf 13:7. Doch diese Führung gab der Tabellenvierte nicht mehr aus der Hand. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel war die Partie vorentschieden. Während die HSG NTW bis zur 37. Minute fünf Mal traf, kam Winterbach/Weiler nur drei Mal zum Torerfolg und lag 18:10 in Rückstand. Auch nach 50 gespielten Minuten hatte die hohe Führung Bestand (20:12). Nach vier Toren in Serie verkürzten die Gäste auf 21:16. In den Schlussminuten trafen beide Teams noch jeweils zwei Mal und am Ende verbuchte die HSG NTW den achten Sieg in dieser Spielzeit. - Tore: Cara Riester (7/2), Katharina Beiswenger (6/3), Magdalena Krämer (4), Nina Esslinger, Mirjana Misetic (jeweils 3).