Donautal-HSG schlägt den Tabellenführer 31:30

Die Revanche ist geglückt: Die Württembergliga-Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim haben den TV Weilstetten daheim 31:30 besiegt, was dem Gast die Tabellenführung gekostet hat. Die Männer der Donautal-HSG unterlagen zeitgleich in Wangen und knüpften insgesamt nicht an die vorherigen Leistungen an. Männer-Landesligist HSG Rietheim-Weilheim glückte trotz guter Leistung kein Punktgewinn vor dem Derby bei der HSG Baar, die am Sonntag 24:29 beim TSV Köngen verlor. Der Frauen-Landesligist HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen musste sich bei der HSG Langenau/Elchingen 19:23 geschlagen geben.

Württembergliga Süd Männer

MTG Wangen – HSG Fridingen/Mühlheim 25:22 (14:13). Die Gäste aus dem Donautal fanden gut in die Begegnung. „Es war kein schnelles Spiel am Anfang und wir konnten sauber und ruhig spielen“, ging Fridingen/Mühlheims Co-Trainer Ibrahim Parlak auf den gelungenen Start ein. Dann habe die HSG „den Faden verloren“. Den mehrfachen Rückstand von zwei Toren glich die MTG Wangen vor rund 450 Zuschauern aus und drehte das Spiel noch vor der Halbzeit, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können. Denn die Mannschaft von Mike Novakovic blieb in Reichweite (13:14, 30.). „Es hat die letzte Konsequenz und der Wille gefehlt. Wir haben fünf 100-Prozentige nicht gemacht und fünf Abpraller nicht zurückerobert“, trauert Parlak Gelegenheiten hinterher, die am Ende mitentscheidend waren. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel baute Wangen den Abstand aus (18:14, 37.). Auf die drei Tore in Serie folgte ein Treffer per Siebenmeter von Lasse Fuchs, der erneut mit allen Versuchen erfolgreich war. Nach drei weiteren MTG-Toren stand es aus HSG-Sicht knapp 20 Minuten vor dem Ende 15:21. Die Gäste kämpften sich zwar erneut ran (21:23, 57./22:24, 59.), wurden aber nicht belohnt und mussten sich das erste Mal seit dem 23. November (22:29 bei der HSG Albstadt) wieder geschlagen geben. - Fridingen/Mühlheim: David Alber, Emilian Merk (5), Ediz Parlak (1), Fabian Hipp (2), Niklas Zepf, Florian Fritz, Andreas Epple, Joscha Slongo (2), Nico Singer (1), Louis Schick (3), Moritz Rabus, Lasse Fuchs (8/4).

Württembergliga Süd Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Weilstetten 31:30 (13:14). Die beiden Mannschaften schenkten sich im ersten Durchgang nichts. Der jetzige Tabellenzweite schaffte es in der Anfangsviertelstunde nicht, seine Führungen (7:5, 15. Minute) auszubauen und ließ die Donautal-HSG ausgleichen. Der Aufwand war bei beiden Teams hoch. „Es war ein Kampf um jedes Tor“, sagte HSG-Coach Frank Rohrmeier nach dem Spiel. Mit einem Doppelpack binnen weniger als einer Minute (15:14, 32.) drehte Patricia Rebholz die Halbzeitführung der Gäste in eine eigene Führung. Bis zur Schlussphase war es dann aber wieder die HSG, die die meiste Zeit über nicht in Führung lag und sich in doppelter Überzahl dann eine bessere Ausgangslage verschaffte (25:24, 50.). Mit der offensiven HSG-Abwehr im zweiten Durchgang kam der TVW nicht wirklich klar, verpasste dann sogar in Überzahl in den Schlussminuten einen Punktgewinn. Beim Stand von 29:28 (56.) wurde Clara Frankenstein für ihre dritte Hinausstellung disqualifiziert. Ihr Team überstand diese Phase mit 2:1-Toren äußerst gut und sicherte nach dem 31:30-Anschlusstreffer (59.) den Heimsieg. Beigetragen zur guten Gesamtleistung haben für Rohrmeier die passende Körpersprache, der Wille und die besseren Kraftreserven gegen Spielende, durch die sich die Donautal-HSG im Rückspiel die zwei Punkte holte. - Fridingen/Mühlheim: Jessica Krämer, Tanja Seiffert, Melissa Karl (1), Burcin Özgentürk (4), Clara Frankenstein (4), Patricia Rebholz (3), Anika Hipp, Vanessa Fritz (7/4), Rebecca Maurer (2), Caterina Schwarz (6/1), Lisa Buschle, Anna-Lena Gögelein (4).

Landesliga Männer

HSG Rietheim-Weilheim – VfL Pfullingen II 24:29 (12:13). „Es war eines unserer besseren Spiele. Es war mangelnde Cleverness und wir haben mehr Fehler zur falschen Zeit gemacht als der Gegner“, lautete dasFazit von Gunter Haffa, sportlicher Leiter der abstiegsbedrohten HSG Rietheim-Weilheim. „Ein Quäntchen Glück fehlte, um erfolgreich zu sein.“ Und so ein Erfolgserlebnis wäre gerade in dieser Saisonphase äußerst wichtig. Gegen die VfL-Zweite lieferte Rietheim-Weilheim die ersten 30 Minuten „auf Augenhöhe“ ab, so Haffa. Die knappen Rückstände wurden ausgeglichen und vor der Pause auf 12:13 verkürzt (29. Minute). Haffa: „Wir haben dann den Anfang der zweiten Hälfte verschlafen. Dieses Problem haben wir seit Jahren.“ Das kostete der HSG am Samstag wohl die Punkte, denn aus dem 12:13 wurde schnell ein 12:16 (33.) und 13:18 (36.). Einen solchen Vorsprung ließ sich der Gast nicht mehr nehmen. Sobald Rietheim-Weilheim auf vier Treffer verkürzte, fand Pfullingen auch in den Schlussminuten die passende Antwort und hatte teilweise auch das Glück auf seiner Seite. - Rietheim-Weilheim: Florian Buschle, Martin Bauer (1), Thorsten Haag (1), Luca Martin (1), Jan Schutzbach (1), Tobias Haffa (4), Yoann Mattes, Stefan Huber (4), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt (4), Till Oeschger (7/5), Niklas Vorwalder (1).

TSV Köngen – HSG Baar 29:24 (14:8). Im Sonntagsspiel setzte sich der Tabellenführer Köngen durch. Erneut war eine schwache Anfangsphase der HSG Baar mitausschlaggebend. Gästetrainer Martin Irion: „Es war verbessert, aber wir haben die Chancen nicht genutzt.“ Dadurch belief sich der Tore-Abstand nach einer Viertelstunde bereits auf fünf (3:8). Der TSV Köngen erhöhte mit einem 4:0-Lauf 12:4 (22.), ehe der Gast aus der Baar es noch vor dem Seitenwechsel schaffte, zumindest auf sechs Tore heranzukommen (29.). Eine Woche vor dem Derby gegen Rietheim-Weilheim bemängelte Trainer Irion die zu hohe Anzahl der technischen Fehler. „So sind sie in den Tempogegenstoß gekommen“, fügte aber hinzu: „Durch ihre offensive Deckung ist das auch nicht ganz zu vermeiden.“ Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 14:24 (45.) bewies der Gast Moral, verkürzte gegen Ende und konnte die Niederlage damit in Grenzen halten. - Baar: Alexander Ulrich (2), Florian Conradi, Christoph Hermann, Robin Simmerer (1), Thomas Ulrich (6), Albert Tafelmaier (8/4), Florian Wenzler (2/1), Dominic Platzer, Simon Sasse (1), Daniel Chamula (4), David Brenner, Matthias Fleischer, Stefan Volz.

Landesliga Frauen

HSG Langenau/Elchingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 23:19 (10:14). Die Gäste aus dem Kreis Tuttlingen lieferten in der Nähe von Ulm zwei grundverschiedene Durchgänge ab. NTW-Trainerin Zeljana Pfeffer konnte den Bruch im Spiel ihrer Mannschaft nicht wirklich nachvollziehen. „Die erste Halbzeit war erste Sahne“, so Pfeffer. In der elften Minute lag die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen zuletzt in Rückstand vor der Pause. Mit einem 3:0-Lauf erarbeiteten sich die Gäste eine 9:6-Führung (20. Minute) und waren auf einem guten Weg, den Hinspielsieg von vor einer Woche zu wiederholen. Die Pausenführung war auch diesmal relativ deutlich (14:10), reichte aufgrund der Leistung danach aber nicht zu Punkten. 13:5-Tore in den zweiten 30 Minuten brachten Langenau/Elchingen nach etwa 40 Minuten auf die Siegerstraße. „Es war ein viel langsameres Spiel als letzte Woche“, so Pfeffer, die mit ihrem Team Dritter bleibt (15:9-Punkte). - HSG NTW: Anika Sattler, Cara Riester (5), Nina Esslinger, Katharina Beiswenger (7/2), Maite Barquero Schwarz, Anika Tröger, Lena Tröger (3), Hanna Jetter, Anna Schwender (2), Mirjana Misetic, Arzu Civelek, Magdalena Krämer (2).