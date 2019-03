Donautal-HSG punktet im Abstiegskampf

Diesmal hat nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis gestimmt: In der Württembergliga haben die Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim auswärts ihren ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert und damit wichtige Zähler im Abstiegskampf geholt. Bei den Damen blieben Überraschungen aus: Die Donautälerinnen kamen vom Spiel bei der SG Hofen/Hüttlingen mit einem deutlichen Sieg zurück.

In der Landesliga gab es für die heimischen Teams ein Sieg und zwei Niederlagen. Der TV Aixheim gewann sein Auswärtsspiel gegen den TV Großengstingen mit 23:26. Die HSG Rietheim-Weilheim unterlag beim VfL Pfullingen II deutlich (15:38). Die Damen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen musste sich dem Spitzenreiter TG Nürtingen II geschlagen geben.

Württembergliga Männer

HCOB Oppenweiler/Backnang II – HSG Fridingen/Mühlheim 16:26 (8:11). „Was den Kampf und die Leidenschaft betrifft, haben wir alles wiederholen können. Aber jeder Spieler hat nochmal etwas mehr abgerufen“, sagt HSG-Trainer Mike Novakovic erfreut darüber, dass auch das Ergebnis wieder stimmt. Von Beginn an war seine Mannschaft fokussiert und treffsicher. Nach acht Minuten führte man mit 5:2. Matthias Hipp (acht Tore) traf zu dem Zeitpunkt bereits drei Mal. Die HSG gab die Führung nicht mehr aus der Hand. Das Abwehr- und Torwartspiel bezeichnete Novakovic nach dem Spiel als „Hochglanzleistung".

Oppenweiler/Backnangs Reserve verkürzte in der Folgezeit bis auf 9:7 (24. Minute). Doch in die Pause rettete Fridingen/Mühlheim einen Vorsprung von drei Treffern. „Wir haben taktisch ähnlich gespielt wie gegen Böblingen, das liegt dieser Mannschaft. Wir werden auch nicht großartig etwas daran ändern“, sagt der Trainer. Die Phase nach dem Seitenwechsel war für die Gäste entscheidend. Nach dem elften HCOB-Tor (36.) gelang eine 4:0-Serie zum zwischenzeitlichen 18:11. Der Vorsprung wurde in der Schlussviertelstunde ausgebaut. Nach Zeitstrafen auf beiden Seiten nahmen die Gäste eine letzte Auszeit (22:15). Mit einem erneuten 4:0-Lauf beendete die HSG die Partie und verbuchte den ersten Erfolg in diesem Jahr. Im Abstiegskampf trennen insgesamt sieben Teams nur fünf Punkte.

Tore: Matthias Hipp (8), Louis Schick (5), Emilian Merk (4), Niklas Zepf (3), Florian Fritz (3/1), Niklas Sorg (2), Joscha Slongo (1).

Württembergliga Frauen

SG Hofen/Hüttlingen – HSG Fridingen/Mühlheim 20:33 (10:16). Die Mannschaften fanden nur langsam ins Spiel. Die Donautälerinnen fanden schließlich in ihren gewohnten Spielrhythmus und drehten bis zur Halbzeit auf. Nach 23 Minuten führte man mit 14:7, nach der ersten Halbzeit verdient mit 16:10. „Die Anfahrt steckte uns in den Knochen. Aber wir haben es in der Abwehr gut gemacht und uns einen Vorsprung erarbeitet. Zur Halbzeit war es ein unerwartetes Polster“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier. In den ersten 15 Minuten danach konnte Hofen/Hüttlingen gut mithalten und ließ den Abstand nicht größer werden (22:15). Im Anschluss setzte sich die HSG noch klar ab. Zehn Mal traf man zwischen Minute 47 und 60.

„Ich habe nicht erwartet, dass wir die Kraft haben, gegen diese Spielweise der SG noch so dagegenzuhalten“, sagt Rohrmeier etwas überrascht über den deutlichen Auswärtssieg. Die SG Hofen/Hüttlingen spielte zwar ohne Druck und mit vollem Aufgebot, konnte dem „Siegeswillen, der Einstellung und guten Rückwärtsbewegung“ (Rohrmeier) aber am Samstag nichts entgegensetzen.

Tore: Clara Frankenstein (8), Patricia Rebholz (7), Vanessa Fritz (4), Tanja Seiffert, Burcin Özgentürk (beide 3), Rebecca Maurer, Caterina Schwarz (Beide 3/2), Anna-Lena Gögelein (2).

Landesliga Männer

VfL Pfullingen II – HSG Rietheim-Weilheim 38:15 (15:8). Die Gäste reisten als klarer Außenseiter zum Tabellendritten und kamen beim VfL unter die Räder. Dabei hatte sich die klare Niederlage im ersten Durchgang noch nicht abgezeichnet. Die 9:5-Führung baute die VfL-Zweite in Überzahl auf 11:5 aus. Durch drei Tore in Folge zog man dann auf 15:7 davon.

Nach dem Seitenwechsel erzielte der Aufstiegsaspirant dann acht Tore mehr als in den ersten 30 Minuten. Die HSG bekam immer weniger Zugriff auf das Spiel (24:11). Aufgrund von nur drei Toren nach der 45. Minute kam Pfullingen zu einem Schützenfest. Bei den Gästen wurden Thorsten Haag und Luca Martin kurz vor Spielende noch disqualifiziert. Der TV Weilstetten siegte daheim und zog am Samstag an der HSG, die jetzt auf Rang elf liegt, vorbei.

Tore: Pascal Bensch, Thomas Aicher (beide 5), Florian Wenzler (2/1), Robin Hermle, Tobias Haffa, Stefan Huber (jeweils 1).

TV Großengstingen - TV Aixheim 23:26 (7:14). Bis zur 9. Minute (3:3) konnten die Gastgeber noch mithalten. Dann setzten sich die Gäste ab und lagen lange Zeit stets mit sechs, sieben Zählern vorne. Ab der 43. Minute kämpfte sich Großengstingen bis auf drei Zähler heran (14:17, 45. Minute). Andreas Faitsch verwandelte einen Siebenmeter und ab da lief es wieder zum Vorteil der Gäste. Ab der 51. Minute (15:22) wendete sich das Blatt erneut. Der Gegner von der Schwäbischen Alb traf sicher fünf Mal in Folge bis zum Spielstand von 20:23. Letztendlich waren es jedoch die Aixheimer, die die Oberhand behielten.

Tore: Andreas Faitsch (5/1), Philip Klingseisen (5/1), Kevin Stutz (4), Fabian Gruler (4/1), Nikolas Klingseisen (3), Pascal Efinger (2), Heiko Honer (2), Florian Efinger (1).

Landesliga Frauen

TG Nürtingen II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 30:15 (15:5). Es bleibt dabei: Kein Team der Landesliga kann Nürtingen II in dieser Saison bislang gefährlich werden. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen verlor zwar deutlich, präsentierte sich aber besser als noch in der Hinserie (13:34). Früh erspielte sich die TG, deren erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga aktiv ist, ein Polster. Nach 16 Minuten stand es 9:2. Bis zur Pause kam die HSG NTW nur drei weitere Male zum Torerfolg. Nürtingen II nahm ein 15:5 mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste doppelt so oft wie in Hälfte eins und verhinderten eine deutlichere Niederlage.

Bereits nach 45 Minuten erspielten sich die Gastgeberinnen 15 Tore Vorsprung (22:8). „Wir sind mit großem Respekt zu dieser Top-Mannschaft gekommen. Sie haben in der Landesliga nichts zu suchen“, sagt HSG-Trainerin Zeljana Pfeffer über den Gegner. „Wir versuchten, alles zu geben. Wir waren aber wieder nur zehn Spielerinnen. Das wird vermutlich bis Rundenende so bleiben.“ In der bereits entschiedenen Partie erzielten die Gäste die beiden letzten Tore (57. und 58. Minute) und konnten noch auf 15 Treffer verkürzen.

Tore: Magdalena Krämer (3), Matea Nosic (3/1), Katharina Beiswenger, Melina Komic, Laura Luz, Lea-Marie Hauser (jeweils 2), Mirjana Misetic.