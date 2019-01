Donautal-HSG ohne einige Stammspieler

An diesem Wochenende ist die einmonatige Pause für die überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen beendet. Sowohl die Männer-Landesligisten TV Aixheim und HSG Rietheim-Weilheim als auch das Frauen-Team der HSG Fridingen/Mühlheim (Württembergliga) starten mit Auswärtsspielen. Die Männer der Donautal-HSG erwarten die HSG Schönbuch in der Fridinger Sepp-Hipp-Halle.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HSG Schönbuch (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Die Vorzeichen vor dem Heimspiel gegen die HSG Schönbuch stehen schlecht: „Es war eine sehr schlechte Vorbereitung. Ich habe extra eine längere Pause zur Regeneration gegeben, aber das Team ist nicht aus dem Loch gekommen“, zeigt sich Trainer Mike Novakovic enttäuscht über die vergangenen Wochen. Das Spiel vor zwei Wochen beim TSV Alfdorf/Lorch (23:33) kam zu einem unpassenden Zeitpunkt. „Manche haben auch fehlenden Ehrgeiz. Wir haben die große Pause schlecht genutzt.“ Da Moritz Rabus gegen Schönbuch ausfällt, müssen die Donautäler ohne Kreisläufer antreten. Fabian Hipp ist im Ausland und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. „Es wird dadurch Durchschlagskraft im Angriff fehlen“, so Novakovic. Louis Schick und Björn Efinger kommen von ihren Verletzungen zurück. Mit 16:16 Punkten liegt die HSG Fridingen/Mühlheim auf dem siebten Tabellenplatz, Schönbuch nimmt mit 12:20-Zählern Rang zehn ein. Im Hinspiel gelang Sekunden vor dem Ende der Ausgleich (35:35). Doch der Trainer sieht die Situation realistisch: „Jeder Gegner ist aktuell besser als wir. Ich denke nicht, dass auch andere Mannschaften solche Ausfälle zu beklagen haben.“ Im Training seien aus zeitlichen oder verletzungsbedingten Gründen oft nur drei bis vier Spieler gewesen, so der Trainer. „Der jetzige Tabellenplatz entspricht nicht der aktuellen Qualität mit unserem Rumpfkader ohne Kreisläufer. Es wäre eine Überraschung, wenn wir unter diesen Umständen in den verbleibenden Spielen viele Punkte holen könnten.“

Württembergliga Frauen

TSV Zizishausen – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 15 Uhr; Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen). Nach einer fast fünfwöchigen Pause starten die Donautälerinnen, die auf dem dritten Platz liegen, beim abstiegsbedrohten TSV Zizishausen wieder in die Liga. „Wir haben uns nach einer einwöchigen Pause intensiv vorbereitet. Bei sechs Auswärtsspielen und nur drei Heimspielen haben wir noch etwas vor uns“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier. Man sei mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gegangen, jetzt stehe eine mental schwere Aufgabe an. In den letzten Spielen vor der Pause konnte der TSV Zizishausen durch verbesserte Leistungen den letzten Platz verlassen. Das Hinspiel entschied die HSG Fridingen/Mühlheim für sich (37:21). „Auswärts wird es ein anderes Spiel werden. Der Respekt ist natürlich da, aber Angst haben wir nicht.“

Landesliga Männer

TSV Dettingen/Erms – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle Neuwiesen Dettingen/Erms). Aufsteiger TV Aixheim nutzte die Pause zur Regeneration. TVA-Trainer Holger Hafner: „Wir hatten fast nie die komplette Mannschaft zusammen und wir sind lange nicht da, wo ich uns sehe. Ich bin gespannt, was es für ein Spiel wird.“ Beim Tabellenvorletzten, den Hafner nicht als Abstiegskandidaten sieht, wird man mit vollem Aufgebot antreten können. Gegner Dettingen/Erms aktuell einzuschätzen, fällt schwer. Vor zwei Wochen unterlag der Gastgeber beim Tabellenletzten TV Großengstingen deutlich mit 19:28. „Ich denke, sie sehen das als Warnung und wollen am Samstag vor eigenem Publikum mehr zeigen. Der TSV hatte auch Verletzungsprobleme. Sie haben einen überragenden Rückraum links und generell Qualität im Kader. Wir müssen versuchen, das Spiel lange offen zu halten.“

TV Neuhausen/E. II – HSG Rietheim-Weilheim (20 Uhr; Hofbühlhalle Metzingen-Neuhausen). HSG Rietheim-Weilheims sportlicher Leiter Gunter Haffa rechnet mit einem schweren Auswärtsspiel beim TV Neuhausen/E. II. „Aber wir sind gut darauf vorbereitet. Wir fahren hin und machen das beste daraus. Wir haben nichts zu verlieren.“ Unter der Woche gab es aus HSG-Sicht dann eine ernüchternde Information. Sowohl Tobias Haffa als auch Marius Marquart werden am Samstag verletzungsbedingt nicht im Aufgebot sein. „Sie haben sich beide am Donnerstag verletzt. Diese Ausfälle tun uns weh“, sagt Haffa auch mit Hinblick auf die Vorbereitung. In dieser absolvierte der Landesliga-Zehnte sowohl Wasser- als auch Kampfsporttraining. „Es war harmonisch und auch etwas anders als sonst“, sagt der sportliche Leiter. Ziel wird es sein, dem aktuellen Tabellenvierten ein Bein zu stellen, auch wenn das auswärts und in dieser personellen Situation schwierig wird. Auswärts kam die HSG in dieser Spielzeit bislang zu zwei Siegen.