Donautal-HSG muss punkten

Kellerduell in der Württembergliga der Männer: Die Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim treffen bei der SG Hegensberg-Liebersbronn auf eine weitere noch punktlose Mannschaft. Auf ein Erfolgserlebnis hofft auch das HSG-Frauenteam (Württembergliga), das zum zweiten Saisonspiel zum TV Weilstetten reist und dort die ersten Zähler einfahren möchte. In der Landesliga der Männer genießt von den Teams aus dem Kreis Tuttlingen nur die HSG Baar Heimrecht in Trossingen. Die Ligakonkurrenten HSG Rietheim-Weilheim und der TV Aixheim reisen jeweils zu favorisierten Teams. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen und die HSG Baar (Landesliga Frauen) sind spielfrei.

Württembergliga Männer

Hegensberg-Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 16.30 Uhr; Sporthalle Römerstraße Esslingen). Beide Mannschaften stehen vor derselben Ausgangslage. Nach drei Partien weist man jeweils ein Punktekonto von 0:6 auf – auch die Tordifferenz der SG Hegensberg-Liebersbronn (74:97) und der HSG Fridingen/Mühlheim (74:91) ist nahezu identisch. Nur der TV Gerhausen liegt aufgrund einer schlechteren Tordifferenz (76:103) in der Tabelle noch weiter hinten. Ein Faktor für den misslungenen Start der Donautal-HSG ist das Fehlen eines ausgebildeten Kreisläufers. Während Moritz Rabus noch längere Zeit ausfällt, ist ungewiss, wann Fabian Hipp wieder einsatzbereit ist. „Das erste Training hat er sehr langsam angegangen. Man muss abwarten. Ansonsten müssen wir einen nicht gelernten Kreisläufer einsetzen“, teilt Ibrahim Parlak Neuigkeiten zur Personallage mit. Er weiß, was sich ändern muss: „Wir müssen Konsequenz walten lassen und die Chancen nutzen. Wir wollen den Hebel jetzt umgebogen bekommen.“ Vergangene Spielzeit stand man sich nicht gegenüber, da die SG in der Süd-Staffel gemeldet war. Dort erreichte man mit 13:43-Punkten als Tabellen-13. knapp den Klassenerhalt.

Württembergliga Frauen

TV Weilstetten – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr; Längenfeldhalle Balingen). Die HSG Fridingen/Mühlheim hat zwei gute Trainingswochen hinter sich und fährt motiviert nach Weilstetten. Mit knapp 40 Kilometern ist es die kürzeste Auswärtsfahrt für die HSG. Beim ersten Spiel der Donautälerinnen (24:32 beim TSV Urach) war der TV Weilstetten spielfrei, vor einer Woche war es andersrum. Der TVW nahm beim deutlichen 36:20 zwei Punkte aus Zizishausen mit nach Hause. „Sie haben einen guten Start hingelegt. Die Mannschaft hat sich verändert, ist aber stärker geworden“, sagt Frank Rohrmeier. Fridingen/Mühlheims Trainer spricht neben den Abgängen auch die Verstärkung mit höherklassig erfahrenen Spielerinnen an, die vor der Saison getätigt wurden. Auch die Torhüterposition sei neu besetzt. „Es wird ein schweres Spiel für uns. Wir haben etwas gutzumachen aus der vergangenen Saison, als wir dort verloren haben“, so der Trainer weiter. Bis auf die verhinderte Burcin Özgentürk wird er auf das gesamte Aufgebot zurückgreifen können. Weilstetten beendete die vergangene Saison nach dem Aufstieg auf dem guten siebten Platz und strebt auch diesmal einen einstelligen Tabellenplatz an, wie Trainer Markus Walter im Interview auf der eigenen Homepage mitteilt.

Landesliga Männer

HSG Baar – TSV Köngen (Samstag, 19.30 Uhr; Solweghalle Trossingen). Der TSV Köngen wird nach 3:1-Punkten aus den ersten beiden Partien euphorisiert nach Trossingen reisen. Die Mannschaft von HSG-Trainer Martin Irion will sich im Vergleich zur Vorwoche (27:31 bei der SpVgg Mössingen) wieder verbessert zeigen. „Unser Augenmerk muss auf der Deckung liegen.“ Ein fast fehlerloses Angriffsspiel und ein guter Rückzug werde gegen Köngen nötig sein. Der HSG-Coach weiter: „Köngen legt sehr viel Wert auf die Deckungsarbeit und den Tempogegenstoß.“ Personell ändert sich beim Aufsteiger nichts zum Spiel in Mössingen.

VfL Pfullingen II – HSG Rietheim-Weilheim (20 Uhr; Kurt-App-Halle Pfullingen). „Es wird ein schweres Spiel in Pfullingen, wir kennen den Gegner. Daheim sind sie nochmal stärker. Unsere Mannschaft war selbst enttäuscht von der Leistung gegen Reutlingen (23:27). Die Spieler sind hochmotiviert zu zeigen, dass sie es besser können“, sagt Gunter Haffa von der HSG vor dem dritten Landesliga-Spieltag. Der langjährige sportliche Leiter weiß, dass alles zusammenpassen muss, um so einen Gegner zu schlagen. Er hebt vor allem den starken Kreisläufer sowie den Spieler auf Halblinks beim VfL hervor. Thorsten Haag wird gegen diese Spieler nicht verteidigen können. Im Abwehrzentrum fällt er für das Auswärtsspiel aus. Beim angeschlagenen Markus Renz ist Haffa aber zuversichtlich, dass dieser in Pfullingen spielen kann. Haffa: „Es wäre der richtige Ort, um wieder etwas zurechtzurücken, auch wenn es schwer wird. Warum nicht?“

SG Ober-/Unterhausen – TV Aixheim (Ernst-Braun-Halle Lichtenstein-Unterhausen). „Die Rollen sind klar verteilt“, sagt TVA-Trainer Holger Hafner, der mit seiner Mannschaft auch im zweiten Saisonspiel als Außenseiter antritt. Gegen den Favoriten TSV Altensteig hat man daheim mit einer überragenden Leistung zwei Punkte geholt (36:21), aber Hafner will das Auswärtsspiel bei der SG nicht gleichsetzen. „Es muss alles zusammenpassen. Wir werden beherzt auftreten.“ Als Trainer konnte er in vier Versuchen noch nicht gegen Ober-/Unterhausen gewinnen. „Wir müssen aus einer stabilen Abwehr heraus über einfache Gegenstoß-Tore ins Spiel finden. Vor der Saison hatte die SG O/U viele Abgänge, darunter auch tragende Spieler“, weiß Hafner, der auch den starken Rückraum anspricht. Ob die SG O/U ihrer Favoritenrolle gerecht wird?