Donautal-HSG macht Acht-Tore-Rückstand wett

Mit einer Energieleistung im Schlussdrittel des Spiels und einem guten Torhüter als Rückhalt ist der Handball-Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim auch gegen den HV RW Laupheim ungeschlagen geblieben. In der Landesliga Männer glückte am Wochenende keinem Kreis-Team ein Punktgewinn. Die Frauen-Landesligisten HSG Baar und HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen kamen am Wochenende zu Heimsiegen.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HV RW Laupheim 28:28 (13:17). Die HSG Fridingen/Mühlheim war mit dem Tabellenfünften aus Laupheim in den Anfangsminuten nach Toren noch gleichauf (7:7, 11. Minute). Bis zur Halbzeit waren dann die Rot-Weißen zielstrebiger und setzten sich auf vier Tore ab (13:17). Als die Gäste mit einem 4:0-Lauf aus der Kabine kamen (13:21, 35.), deutete wenig auf eine Wende in diesem Spiel hin. „Die ersten 40 Minuten kann man abhaken“, bilanzierte Fridingen/Mühlheims Co-Trainer Ibrahim Parlak nach der Partie. Durch eine „Energieleistung“, so Parlak, in den letzten 20 Minuten bauten die Donautäler ihre ungeschlagene Serie auf fünf Spiele aus. Ein eigener 4:0-Lauf sorgte für den 18:22-Zwischenstand (42.). In Überzahl verkürzte die Donautal-HSG später auf 24:26 (54.). Nach dem 27. Gegentreffer stellten die Hausherren das Spiel auf den Kopf (28:27, 60.). Kurz darauf meldete sich der HV RW Laupheim mit dem Ausgleich zum 28:28 zurück. Nachdem die HSG mit einem Angriff über Außen den Siegtreffer verpasste, wurde im Gegenzug auf Siebenmeter entschieden. „Der Spieler verwirft während der Spielzeit. Dann wurde auf eine Wiederholung entschieden und David Alber hat noch einmal gehalten“, so Parlak über die letzten Szenen in diesem hitzigen Duell. Hervorheben wollte er auch Daniel Ulmschneider, der im Abwehr- und auch im Angriffsspiel eine überzeugende Leistung bot.

Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (1), Emilian Merk (5), Ediz Parlak (2), Fabian Hipp (2), Niklas Zepf, Florian Fritz (2), Andreas Epple, Daniel Ulmschneider (2), Joscha Slongo (5/1), Nico Singer (5/3), Louis Schick (4), Lasse Fuchs.

Landesliga Männer

TSV Altensteig – TV Aixheim 34:29 (20:17). Der TV Aixheim präsentierte sich gegen den favorisierten TSV Altensteig gut und kam auswärts zu 29 Treffern. Bis zum 12:12 (16. Minute) schenkten sich die Teams nicht mehr als kurzzeitige Führungen. Aus der torreichen ersten Hälfte nahm der Tabellenfünfte schließlich einen Vorsprung von drei Toren mit (20:17). In der ersten Phase nach der Pause hat sich an diesem Tore-Abstand nur wenig geändert. Dann wurde Aixheim aktiver. „Wir haben ab der 40. Minute besser gespielt“, sagte TVA-Coach Holger Hafner, der seinen Vertrag verlängerte und den Landesligisten auch kommende Saison trainieren wird. Mit einem 3:0-Lauf kam der Gast auf 28:29 (50.) heran, dann folgte kurz darauf ein Fehlwurf vom Kreis. Hafner ließ sein Team in den Schlussminuten mit dem siebten Feldspieler agieren. Der TVA musste durch einen Wechselfehler und eine Aktion in der Abwehr aber zwei Zwei-Minuten-Strafen hinnehmen und fand auf das 29:31 (56.) nicht mehr die passende Antwort. Der TSV erhöhte auf 34:29. Hafner: „Altensteig war einen Tick besser.“ Mit weniger Fehlern und mehr Cleverness wäre mehr möglich gewesen.

Aixheim: Frank Plaumann, Nikolas Klingseisen (3), Andreas Faitsch (5), Philip Klingseisen (2), Pascal Efinger (4), Michael Klaritsch (6/3), Philip Hauser, Florian Efinger (1), Kevin Stutz, Sebastian Frey, Axel Baumann, Fabian Gruler (6), Michael Mey (2).

TSG Reutlingen – HSG Rietheim-Weilheim 35:14 (13:10). „Bis zur 22. Minute war es ein gutes Spiel von uns“, sagte Rietheim-Weilheims Trainer Alexander Job, dessen Team gegen die Reutlinger 3:2:1-Abwehr zu vielen Chancen kam – und sogar vier freie Würfe nicht verwertete. Somit hätte die 10:7-Führung der Gäste nach 19 Minuten auch deutlicher sein können. Mit dem 8:0-Lauf der TSG Reutlingen zwischen der 20. und 35. Minute über die Pause hinweg kippte die Partie. Job: „Was in der zweiten Hälfte passierte, ist schwer zu erklären. Ab der 40. Minute haben wir ein bisschen den Glauben verloren.“ Sein Team hätte oft versucht, zu schnellen Abschlüssen zu kommen und Reutlingen bestrafte die Fehlversuche mit Toren über den Tempogegenstoß. Im weiteren Spielverlauf setzte sich Reutlingen immer weiter ab. Den Gästen gelangen in den zweiten 30 Minuten nur vier Tore. Markus Renz konnte verletzt nicht spielen, Tobias Haffa nur angeschlagen mit einer Kapselverletzung. Job hofft auf eine bessere Trainingsbeteiligung, um im Abstiegskampf zu bestehen. „Wir sind im Plan hintendran“, sagt er zur Punktebilanz nach 15 von 26 Spielen.

Rietheim-Weilheim: Thorsten Haag (1), Luca Martin, Jan Schutzbach, Tobias Haffa (2), Yoann Mattes (1), Stefan Huber (4), Mario Stiefel, Dorian Sauer, Marius Marquardt, Timo Broschinski, Till Oeschger (4/2), Martin Bauer (2), Niklas Horakh.

HSG Baar – SpVgg Mössingen 21:25 (10:15). In den Anfangsminuten trat in der Trossinger Solweghalle genau das ein, was die HSG Baar im Rückspiel hatte verhindern wollen. Die Gäste aus Mössingen überrannten die HSG in den ersten knapp 17 Minuten und erarbeiteten sich damit eine Führung (9:2), die bis Spielende Bestand hatte. „Wir hatten große Probleme über das ganze Spiel im Angriff“, sprach HSG-Trainer Martin Irion die Offensive an. Nach der Pause wollten die Hausherren das 10:15 aufholen, kamen insgesamt aber nur einmal mehr zum Torerfolg als die Sportvereinigung. Mit der offensiv ausgerichteten Deckung, die die HSG nach dem Seitenwechsel spielte, sollten Bälle abgefangen und Gegenstöße gestartet werden. Nach etwa 20 Minuten schloss der Gatsgeber zum 18:19 auf (49.). Mehrfach verpasste der Tabellenelfte in dieser Phase den Ausgleich. Stattdessen behielt Mössingen den Vorsprung und baute diesen in Überzahl noch auf 25:21 aus (60.).

Baar: Florian Conradi (1), Christoph Hermann (4), Robin Simmerer, Thomas Ulrich (4), Albert Tafelmaier (6/2), Florian Wenzler (2), Erik Frisch, Dominic Platzer, Simon Sasse (4), Daniel Chamula, David Brenner, Matthias Fleischer, Stefan Volz, Alexander Ulrich.

Landesliga Frauen

HSG Baar – SpVgg Mössingen 20:18 (11:8). Die Frauen der HSG Baar belohnten sich für den Aufwand in der Vorbereitung und starteten mit einem 20:18-Heimsieg ins neue Jahr. Es spielte sich bei beiden Mannschaften einiges im Positionsangriff ab. „Beide haben keine Gegenstöße zugelassen“, so HSG-Trainer Oliver Ulrich. In der engen Begegnung tat sich sein Team gegen die gegnerische Deckung schwer. Leistungsträgerin Nicole Hess, die am Samstag insgesamt zehn Tore beisteuerte und dem Landesligisten schon für die kommende Saison zugesagt hat, warf in der 34. Minute das 13:8. Beim 17:16 (51. Minute) wurde Mössingen noch einmal gefährlich. Erneut Hess und Alicia Erdrich erhöhten auf 20:17 (58.) und sicherten dem Aufsteiger den sechsten Saisonsieg. Nach dem Mössinger Anschlusstreffer (59.) passierte nichts mehr. Damit baute die HSG den Abstand auf die hinteren Tabellenplätze weiter aus.

Baar: Katharina Klein (1), Alicia Erdrich (3), Nicole Walter (2), Corinna Marquardt (1), Luisa Köller (1), Larissa Schuler (1/1), Annkatrin Irion, Simone Laufer (1), Nicole Hess (10/4), Aline Spehar, Sabrina Eberl, Marilena Kratt, Kristin Eberl.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Langenau/Elchingen 34:29 (18:12). Nach der 3:1-Führung (5. Minute) setzten sich die Gastgeberinnen vorerst nicht weiter ab, denn Langenau/Elchingen gestaltete das Spiel in der Anfangsviertelstunde offen (9:9, 15.). In Unterzahl starte die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen einen 5:0-Lauf (14:9, 21.). Der Querbalken bewahrte die Gäste anschließend vor dem nächsten Gegentor. Den Schlusspunkt im ersten Durchgang setzte Magdalena Krämer mit ihrem Treffer vom Kreis aus (18:12, 30.). Auch bedingt durch Wechsel benötigte die HSG NTW nach der Halbzeitpause über sechs Minuten für das 19. Tor. Die Gäste verkürzten zwar (19:17, 37.), waren gegen Spielende aber zu weit von der HSG NTW entfernt. Diese kam erstmals in dieser Saison zu mehr als 30 Toren. Trainerin Zeljana Pfeffer und Co-Trainerin Sabine Mattes zeigten sich nach dem Heimsieg zufrieden.

Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen: Anika Sattler, Cara Riester (6/1), Nina Esslinger (3), Katharina Beiswenger (4), Maite Barquero Schwarz, Anika Tröger, Lena Tröger (6), Romy Epple, Laura Luz, Anna Schwender (8), Mirjana Misetic, Arzu Civelek, Magdalena Krämer (7).