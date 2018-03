Donautal-HSG: Heimsiege auswärts veredeln

Am bevorstehenden Spieltag der überregionalen Handballligen spielen erneut alle fünf Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen um Punkte. Ob das Damen- und das Herrenteam der HSG Fridingen/Mühlheim in der Württembergliga dem jüngsten Heimerfolg einen weiteren Sieg folgen lassen, wird jeweils auswärts entschieden. Die HSG Baar und HSG Rietheim/Weilheim peilen daheim in der Herren-Landesliga wichtige Siege um den Klassenerhalt an. Die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen erwartet am Sonntag den TSV Neuhausen/Fildern.

Württembergliga Herren

TSV Zizishausen – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr; Theodor-Eisenlohr-Sporthalle Nürtingen). Ungewohnte Anspielzeit, gleiches Ziel: Gegen Zizishausen hat Fridingen/Mühlheim die Chance auf den siebten Sieg in Serie. Seit dem 16. Dezember 2017 (25:29 bei der MTG Wangen) haben die Donautäler keinen Punkt liegengelassen. Nun steht das Gastspiel beim Tabellenführer an und das Team von HSG-Coach Mike Novakovic ist zum richtigen Zeitpunkt in der Saison in Top-Form. „Wenn der TSV weiter um die Meisterschaft mitspielen will, muss er gegen uns gewinnen. Das kann unser Vorteil sein. Der Druck liegt beim Gegner“, sagt Co-Trainer Deniz Parlak und fügt hinzu: „Wir haben das Zusammenspiel zwischen Torwart und Verteidigung gut trainiert und das in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt. Die technischen Fehler haben deutlich nachgelassen und dafür arbeiten die Spieler Woche für Woche sehr gut.“ Im Hinspiel erkämpfte sich die HSG ein Unentschieden (30:30).

Württembergliga Damen

SG Hegensberg-Liebersbronn – HSG Fridingen/Mühlheim (Samstag, 20.15 Uhr; Sporthalle Römerstraße Esslingen). Die Heimmannschaft steht mit 13 Punkten nicht gerade weit von den Abstiegsrängen entfernt, hat allerdings auch zwei Spiele weniger als die meisten anderen Teams ausgetragen. Die HSG hat drei der vergangenen vier Spiele für sich entschieden. Im Hinspiel siegte das Team von Frank Rohrmeier 28:23. Sollte man diesen Erfolg wiederholen können, würde die HSG auch auswärts wieder punkten. Zuletzt gab es fünfmal keinen Sieg in der Fremde. „Wir haben daheim viele Punkte geholt. Ich würde nicht sagen, dass wir auswärtsschwach sind. Aber die längeren Anreisen und die Zuschauer wirken sich teilweise auf die Spiele aus“, sagt Rohrmeier. Er wird mit einem fast vollständigen Kader in Esslingen aufspielen können. „Zwei Spielerinnen sind noch angeschlagen und es ist noch nicht sicher, ob sie dabei sein können.“ Ebenso vollständig wird der Gegner antreten können. Nach dem Verletzungspech der SG zu Saisonbeginn sind mittlerweile die meisten Spielerinnen zurück. „Ich erwarte ein hartes Spiel. Sie werden vermutlich mit einer aggressiven Abwehr gegen uns spielen“, sagt Rohrmeier. Man dürfe sich nur wenige technische Fehler leisten, denn eine Stärke der SG sei das schnelle Umschaltspiel, meinte der Trainer.

Landesliga Herren

HSG Baar – VfL Pfullingen II (Samstag, 19.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Gegen Weilstetten II gelang der HSG durch einen Treffer in der Schlussminute das entscheidende Tor zum 26:25-Auswärtssieg. Mit zwölf Punkten nimmt der Gastgeber jetzt den zwölften Tabellenplatz ein und will sich den sicheren Plätzen weiter nähern. Gegner Pfullingen II hat in der Rückrunde bislang überzeugend gespielt und reist als Favorit in die Baar. „Trotz des Sieges gegen Weilstetten haben wir immer noch vier Punkte Rückstand auf Platz elf. Daheim ist in dieser Phase jetzt ein Sieg notwendig“, sagt HSG-Coach Martin Irion. Der Trainer ist auch aufgrund der knappen Hinspielniederlage (26:28) zuversichtlich. „Das macht natürlich Mut.“ Für das Spiel wird vermutlich verletzungsbedingt nur Marco Böhnig ausfallen. Winter-Neuzugang Christoph Herrmann ist seit letzter Woche spielberechtigt und konnte einen Treffer zum Auswärtssieg in Weilstetten beisteuern.

HSG Rietheim/Weilheim – HSG Böblingen/Sindelfingen (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die HSG versucht seit Wochen, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Ausgerechnet jetzt tritt der Tabellenführer in der Kreissporthalle an. Ob Rietheim-Weilheim in diesem Spiel den Bock umstoßen kann, ist unwahrscheinlich. Nach einer guten Phase in der Hinrunde ist die HSG mittlerweile in das hintere Tabellendrittel abgerutscht und ist nur noch vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Trotz der Außenseiterrolle wird die Mannschaft von Dirk Salmen alles versuchen und vielleicht kann zu Hause für eine Überraschung gesorgt werden.

Landesliga Damen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TSV Neuhausen/Fildern (Sonntag, 16 Uhr; Mühlau-Halle Tuttlingen). Die HSG NTW wird im Heimspiel gegen den Vorletzten eine Reaktion auf den vergangenen Spieltag zeigen. Mit 12:27 verlor das Team von Trainerin Zeljana Pfeffer gegen den SV Remshalden, konnte jedoch den zweiten Tabellenplatz halten. Das bleibt das Ziel für die kommenden Wochen. Der TV Weilstetten ist mittlerweile unangefochtener Tabellenführer.