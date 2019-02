Donautal-HSG besiegt HSG Rottweil zweimal

Die HSG Baar hat in der Handball-Bezirksliga der Frauen vom Ausrutscher der ärgsten Verfolger profitiert. Weil die TG Schwenningen und die HSG Rottweil – bei der HSG Fridingen/Mühlheim II – verloren, baute die HSG Baar durch den Sieg gegen die HK Ostdorf/Geislingen den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Auch das zweite Duell zwischen Fridingen/Mühlheim gegen Rottweil ging in der Bezirksklasse an die Donautälerinnen.

Bezirksliga Frauen

HSG Baar – HK Ostdorf/Geislingen 29:17 (14:7). Die HSG erwischte einen Start nach Maß und lag schnell 3:0 vorne. Sie war auch danach die spielbestimmende Mannschaft und legte bis zur Halbzeitpause den Grundstein zum Erfolg. Auch nach dem Wechsel war Ostdorf/Geislingen nie in der Lage, ernsthaft dagegen zu halten und beim 20:9 (39.) war die Vorentscheidung gefallen. Bis zum Schluss verwaltete die HSG ihren Vorsprung souverän. Beste Werferinnen: HSG: Aline Spehar 6/4, Larissa Schuler 5; HK: Henriette Braun 6/1.

TSV Dunningen – TV Spaichingen 16:15 (8:4). Von Beginn an bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen. Bis zum 4:4 war es ein offener Schlagabtausch. Dunningen nutzte dann seine Chancen besser, vergab aber dennoch zu viele klare Gelegenheiten. In der zweiten Halbzeit kam Spaichingen durch Tempogegenstöße besser ins Spiel und übernahm beim 12:11 die Führung. In einer spannenden Schlussphase siegte Dunningen dann glücklich. Beste Werferinnen: TSV: Corinna Jähn 5/2, Lisa Jähn 6/4; TV: Jacqueline Wibiral 5/3.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil 24:22 (11:10). Das Spiel zwischen der HSG-Zweiten und Rottweil war wie das Hinspiel knapp und hart geführt. Die Gäste setzten die HSG direkt unter Druck und spielten Vollkontakt. Ab der 40. Minute wurde es dann hektisch auf dem Feld und der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun. Bis zum Ende des Spiels hatten beide Mannschaften die Chance, sich durchzusetzen. Fridingen-Mühlheim II war dann der verdiente Sieger. Beste Werferinnen: F/M: Burcin Özgentürk 11/6; Rottweil: Salome Hoffmann 6.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schwenningen 21:18 (9:9). Der HWB holte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Von Beginn an war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem 0:2 ging Winterlingen-Bitz nach 20 Minuten 7:4 in Führung. Bis zur Pause gelang den Gästen wieder der Ausgleich. Nach dem Wechsel bot sich dann das gleiche Bild. Beide Mannschaften ließen aber zahlreiche Chancen liegen. Nach 52 Minuten konnte sich der HWB dann einen Vorsprung erarbeiten und setzte sich zum 17:14 ab. Viele Zeitstrafen auf beiden Seiten behinderten den Spielfluss und beim 19:15 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: HWB: Luana Errico 6/3; TGS: Lisa Kuner 5.

Bezirksklasse Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim III – HSG Rottweil II 25:22 (13:14). Das Spiel war durchwegs ausgeglichen. Erst in der 56. Minute lagen die Gastgeberinnen mit zwei Toren in Führung. Das reichte zum Sieg. Rottweil musste nicht nur die Niederlage, sondern auch schwere Verletzungen von Patricia Schwenke und Melina Slongo hinnehmen. Mit diesem Sieg konnten sich die Gastgeberinnen etwas Luft nach hinten verschaffen. Beste Werferinnen: F/M: Luisa Leibinger 8/2, Lara Reizner 8/1; Rottweil: Antonia Schirm 7.