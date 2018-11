Donautal-Frauen wollen ersten Punkt

In dieser Saison kennen die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Baar nur Siege. Auch gegen den TSV Dunningen ist der Tabellenführer Favorit. Die HSG NTW will nach dem Spiel gegen Neckartal nicht nach unten abrutschen. Die HSG Fridingen/Mühlheim II hofft im Kellerduell in Winterlingen-Bitz auf Punkte für den Klassenverbleib. In der Bezirksklasse kann Spitzenreiter TV Onstmettingen die Top-Position im Duell mit dem Dritten HSG Rottweil II verlieren. Zudem stehen zwei Lokalderbys in Tuttlingen und Wurmlingen auf dem Spielplan.

Bezirksliga Frauen

HSG Baar – TSV Dunningen (Sa., 17.45 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle Talheim). Die HSG will ihre weiße Weste verteidigen und ihre Tabellenführung ausbauen. Der Vierte Dunningen kann unbeschwert aufspielen und ist für eine Überraschung gut.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Weilstetten II (20 Uhr; Kreissporthalle Balingen). Schlusslicht Ostdorf/Geislingen braucht ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf. Bislang hat die HK erst ein Spiel gewonnen. Der Gast hat aber auch nur vier Punkte mehr auf dem Konto.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Neckartal (So., 12.40 Uhr; Eltahalle Wurmlingen). In diesem Mittelfeldduell möchten beide Mannschaften ihr Punktekonto ausgleichen. Die Gastgeberinnen könnten bei einem Erfolg an Neckartal vorbeiziehen.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Fridingen/Mühlheim II (17 Uhr; Sporthalle Bitz). Beide Mannschaften haben erst zwei Siege auf dem Konto und stehen mitten im Abstiegskampf. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg an das Mittelfeld heranarbeiten. Die Teams sind in ihren Leistungen nicht beständig.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Fridingen/Mühlheim III (Sa., 15.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die Gastgeberinnen liegen mit nur einem Sieg auf dem drittletzten Platz. Gegen das Schlusslicht Fridingen/Mühlheim III, das noch ohne Punktgewinn ist, wollen sie sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Gäste wollen den letzten Platz verlassen.

TV Onstmettingen – HSG Rottweil II (17.15 Uhr; Raichberghalle). Der gastgebende Tabellenführer ist die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Der TVO will seine weiße Weste verteidigen. Der Dritte aus Rottweil hat zwei Niederlagen auf dem Konto und darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Bei einem Sieg könnten die Gäste die Tabellenführung übernehmen.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Baar II (So., 16 Uhr; Eltahalle Wurmlingen). Die Gastgeberinnen sind noch ohne Punktgewinn und liegen auf dem vorletzten Platz. Um den ersten Sieg einzufahren, bedarf es einer Leistungssteigerung. Die HSG Baar will den Anschluss zu den Spitzenplätzen nicht verlieren.