Donautäler verlieren daheim gegen Schönbuch 23:33

Die Württemberg- und Landesliga-Handballer aus dem Kreis Tuttlingen haben am Wochenende Niederlagen hinnehmen müssen. Die HSG Schönbuch nahm zwei Punkte aus Fridingen mit (Württembergliga Männer) und die Landesligisten TV Aixheim und HSG Rietheim-Weilheim gingen auswärts leer aus. Einen Erfolg für die höherklassig spielenden Teams gab es nur für die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim. Die Donautälerinnen gewannen beim TSV Zizishausen 39:26.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HSG Schönbuch 23:33 (14:14). Die ersten 30 Minuten gestaltete die Donautal-HSG die Partie ausgeglichen. Bis zum 14:14 lag die HSG Schönbuch die meiste Zeit in Führung. Sechs Minuten vor der Halbzeit erhöhten die Gäste auf 9:13, doch Fridingen/Mühlheim kämpfte sich zurück. Louis Schick und Daniel Hipp trafen in Minute 30 noch zum Ausgleich. Erst im weiteren Verlauf des Spiels zeichneten sich kräftemäßig Unterschiede ab. Daniel Hipp verkürzte mit einem seiner sechs Tore auf 18:20. Im Anschluss wurde die Partie entschieden. Denn Schönbuch gelang bis zur 49. Minute ein 6:0-Lauf. „Ein Grund war sicher die konditionelle Verfassung. Aber wir haben auch im Angriff Situationen schlecht gelöst. Das Abwehrverhalten war in der zweiten Halbzeit desolat“, sagte Fridingen/Mühlheims Trainer Mike Novakovic. Erschwert wurde die Aufgabe dadurch, dass man ohne Kreisläufer aus dem Württembergliga-Kader antrat. Marius Sigrist half von der zweiten Mannschaft aus. Auch Daniel Hipp spielte am Kreis, doch aufgrund seiner andauernden Schmerzen fehlt er in Novakovics Team weiterhin in Bestform und kann nur bedingt weiterhelfen. Nach dem 18:26 erhöhte die Gästemannschaft den Vorsprung und erzielte in den zweiten 30 Minuten insgesamt zehn Treffer mehr als die Donautäler.

Württembergliga Frauen

TSV Zizishausen – HSG Fridingen/Mühlheim 26:39 (13:22). Zu einem souveränen Auswärtssieg kamen die Handballerinnen der HSG Fridingen/Mühlheim. Zizishausen schaffte zwar beim 1:1 und 2:2 den Ausgleich, hatte dann aber der Wucht der Donautälerinnen nicht viel entgegenzusetzen. Die Gäste zogen binnen vier Minuten mit sechs Toren in Folge auf 8:2 davon. Die Gastgeber kamen zwar mit einem 3:0-Lauf noch einmal auf 8:10 heran, doch die Gäste konterten auf 8:14. „Nach den drei Toren in Folge für Zizishausen haben wir in der Abwehr nicht mehr viel zugelassen“, lobte HSG-Trainer Frank Rohrmeier seine Mannschaft. „Bei uns gab es keinen Spannungsverlust, auch nicht nach der hohen Führung“, war er rundum zufrieden. Rohrmeier: „Nach 20 Minuten war die Partie eigentlich schon vorentschieden.“ Da stand es 9:17. Die Gäste kamen auch konzentriert aus der Halbzeit und nach 42 Minuten betrug der Vorsprung beim 29:17 bereits zwölf Tore. Die Donautälerinnen ließen nicht nach und schafften für ein Auswärtsspiel eine beeindruckende Torausbeute von 39 Treffern. Die Tore für Fridingen/Mühlheim erzielten: Caterina Schwarz (11/7), Patricia Rebholz (7), Tanja Seiffert (5), Clara Frankenstein (5), Burcin Özgentürk (4), Rebecca Maurer (3/2), Anna-Lena Gögelein (2), Pia Langeneck (1) und Melanie Gresser (1).

Landesliga Männer

TSV Dettingen/Erms – TV Aixheim 35:29 (17:12). Der abstiegsbedrohte Gastgeber, bei dem es vor kurzem noch einen Trainerwechsel gab, war von Beginn an besser im Spiel und führte früh mit 3:0-Toren (3. Minute). Aixheim tat sich das gesamte Spiel über schwer, den Abstand zu verkürzen. Nachdem man in Minute 13 noch zum 6:8-Anschluss getroffen hatte, setzte sich der TSV erstmals deutlicher ab. Durch vier Tore in Serie stand es 13:7. „Sie waren eindeutig stärker. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen“, sagt Holger Hafner, Trainer des TV Aixheim. Nach dem Seitenwechsel sah es ähnlich aus. Die Heimmannschaft war nie wirklich gefährdet und hatte mit Tim Bauknecht den überragenden Akteur in ihren Reihen. Der linke Rückraumspieler steuerte elf Treffer zum Erfolg bei. Positiv aus Sicht des TVA waren die 29 Tore, die dennoch nicht zu einem Punktgewinn reichten. Der Gegner setzte sich mehrfach mit bis zu sieben Treffern ab, führte zehn Minuten vor dem Ende 30:23. In der torreichen Begegnung verkürzte Philip Klingeisen auf 28:33 (58.), doch das Spiel war entschieden. „Sie haben zurecht in dieser Höhe gewonnen. Es war ein kollektiver Ausfall von uns. Wir müssen an allem arbeiten“, sagte Hafner, der vor allem die Einstellung bemängelte.

TV Neuhausen/Erms II – HSG Rietheim-Weilheim 24:18 (11:8). Das Verletzungspech der HSG Rietheim-Weilheim fand auch im Spiel beim TV Neuhausen/E. II eine Fortsetzung. Till Oeschger, der bis zur vierten Minute beide Treffer zum 2:2 erzielte, musste mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ausgewechselt werden und wurde ins Krankenhaus nach Tübingen gebracht. Nach den Ausfällen von Tobias Haffa und Marius Marquart war es der dritte Ausfall innerhalb von drei Tagen. Trotz des frühen Schocks machten die Gäste ein gutes Spiel beim ambitionierten TVN. Nach 20 Minuten lag die HSG sogar noch mit 7:6 in Führung, ehe der Gastgeber das Heft in die Hand nahm. Auch von einem 10:16-Rückstand (37. Minute) erholte sich RietheimWeilheim und verkürzte auf 15:17 nach 46 Minuten. „Wir hatten dann natürlich zu wenige Alternativen im Rückraum“, sagt Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG. Einerseits seien 24 Gegentreffer in Neuhausen gut, anderseits seien 18 eigene Tore viel zu wenig. Thomas Aicher traf in der 52. Minute zum 17:19, doch das Heimteam ließ sich nicht beeindrucken und zog innerhalb von drei Minuten auf 17:23 davon. „Mit so wenigen Spielern hat dann die Kraft gefehlt. Dennoch haben wir eine überragende Abwehr gespielt und kämpferisch überzeugt. Vorne hat nach den Ausfällen die Durchschlagskraft gefehlt“, fasst HSG-Trainer Martin Bauer, der mit der Leistung zufrieden sein konnte, das Spiel zusammen. „Es ist ligaintern fast ein Klassenunterschied, wenn der Gegner am Ende nochmal frische Spieler einsetzen kann.“