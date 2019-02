Donautäler hoffen gegen Waiblingen auf Überraschung

Die überbezirklich spielenden Handball-Teams aus dem Kreis Tuttlingen sind am Samstag in eigener Halle im Einsatz. Nach längerer Zeit tragen die Württembergliga-Teams der HSG Fridingen/Mühlheim in der Fridinger Sepp-Hipp-Halle wieder beide ein Heimspiel aus. Der Männer-Landesligist TV Aixheim empfängt bereits um 16 Uhr das Spitzenteam aus Albstadt, Ligakonkurrent HSG Rietheim-Weilheim ist gegen Esslingen in der Außenseiterrolle. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen gilt gegen Leinfelden-Echterdingen II als Favorit (Landesliga Frauen).

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – VfL Waiblingen (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Die Gäste aus Waiblingen sind klarer Favorit. Im Hinspiel unterlag die HSG Fridingen/Mühlheim knapp 28:29, nun wird es schwer werden, das Spiel ähnlich eng zu gestalten. Da Kreisläufer Moritz Rabus weiterhin ausfällt, muss Trainer Mike Novakovic am Kreis improvisieren. Auch Björn Efinger wird nicht dabei sein. Die Waiblinger möchten im Donautal keine Punkte liegen lassen und wollen am Führungs-Duo Schmiden und Leonberg/Eltingen dranbleiben. Die vergangene Woche war für den Gastgeber spielfrei, davor fand man trotz Niederlage in Altensteig (27:29) wieder zu besserer Form. „Darauf müssen wir aufbauen. Das war eine deutliche Steigerung“, sagte Novakovic nach der Partie. Er weiß um die prekäre Lage in der unteren Tabellenhälfte und kann die Situation gut einschätzen. Um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern, soll vor allem daheim gepunktet werden. Aktuell steht Fridingen/Mühlheim mit 16:20 Punkten auf Platz neun, doch der 15. und damit Tabellenletzte hat auch bereits elf Pluspunkte. Die HSG hofft auf eine Überraschung.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – SC Lehr (Samstag, 18 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Auch das Frauenteam der Donautal-HSG trägt sein Spiel daheim aus, hat jedoch eine andere Ausgangslage. Selbst steht man weiterhin auf dem guten zweiten Platz. Gegner SC Lehr hat genau so viele Niederlagen, wie Fridingen/Mühlheim Siege (11). Das Hinspiel gewann Frank Rohrmeiers Mannschaft 27:25. Auch die aktuelle Verfassung spricht klar für das Heimteam. Lehrs letzter Sieg liegt genau drei Monate zurück, die HSG baut bereits wieder eine Siegesserie auf, gewann vier Spiele in Folge. Beachtlich ist aber das jüngste Ergebnis des SCL. Daheim trotzte der Tabellenelfte der SG Hofen/Hüttlingen ein 30:30 ab, ansonsten ist man mit 6:24-Punkten akut vom Abstieg in die Landesliga bedroht.

Landesliga Männer

TV Aixheim – HSG Albstadt (Samstag, 16 Uhr; Sporthalle Aldingen). Mit der HSG Albstadt tritt ein erfahrenes und erfolgreiches Landesliga-Team beim TV Aixheim an. Trainer Holger Hafner stellt sich indirekt auf den Tabellenführer ein, denn Albstadt hat mit erst sieben Minuspunkten die wenigsten der Liga zu verzeichnen (29:7). „Es ist eine überragende Mannschaft. Im Hinspiel haben sie unsere Fehler gnadenlos bestraft“, sagt Hafner. Er nennt als wichtige Akteure im Spiel der Gäste vor allem die Rückraumspieler und den Linksaußen. Aus dem Rückraum trafen Eike Soren Schmiederer und Patrick Lebherz im Hinspiel zusammen 26 Mal ins Tor der Grün-Weißen, das soll am Samstag vermieden werden. „Wir haben vergangene Woche eine gute Abwehr gespielt. Ich denke, es wird enger als im Hinspiel. Albstadt spielt eine offensive 5:1-, teilweise sogar eine 3:2:1-Abwehr. Darauf haben wir uns vorbereitet.“ Wenn es mit einem Punktgewinn funktionieren soll, muss der Gastgeber zur Form aus dem Dezember finden. Hafner peilt mit seinem Team wieder diesen Leistungsstand an.

HSG Rietheim-Weilheim – TEAM Esslingen (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Der personelle Engpass beim Gastgeber hat sich nach dem Derby in Rottweil weiter verschärft: Im Heimspiel gegen Esslingen wird nun auch Stefan Hörcher mit einer Bänderverletzung im Daumen ausfallen. „Man kann der Mannschaft auch nichts vorwerfen. Die Lage ist leider so. Uns haben am Ende in Rottweil die Kräfte und Alternativen gefehlt“, sagt der sportliche Leiter Gunter Haffa. „Wir werden trotzdem alles geben. Auch wenn wir momentan eher chancenlos sind, lassen wir nichts unversucht. Thomas Aicher wird als Kapitän wieder vorangehen.“ Mit Esslingen reist eine Mannschaft aus dem erweiterten Kreis der Top-Teams nach Tuttlingen. Aktuell liegt die Mannschaft mit 21:15-Punkten auf Rang fünf. Vier der vergangenen fünf Partien wurden nicht verloren, nun treffen die Gäste auf die abstiegsbedrohte HSG, die auf Platz elf steht. Vielleicht gelingt Rietheim-Weilheim überraschend ein Punktgewinn, mit dem dem Verletzungspech getrotzt werden könnte. Gegen die offensive und aggressive Gäste-Deckung muss auch der Auftritt in der HSG-Offensive besser werden als in Rottweil (17 Tore).

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Leinfelden-Echterdingen II (Samstag, 20.15 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle Tuttlingen). „Wir haben vergangene Woche, ohne zu spielen, Punkte abgeben müssen, jetzt wollen wir natürlich wieder daheim zwei Punkte holen“, sagt NTW-Trainerin Zeljana Pfeffer. Vor einer Woche sagte sie das Gastspiel beim Tabellenzweiten WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen aufgrund von Spielermangel ab. Am Samstag hofft man beim Gastgeber alle Spielerinnen im Kader haben zu können. „Wir haben den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und noch eine Rechnung offen. Zuletzt hat es zu Hause super funktioniert. Wir wollen uns nur auf unser Spiel fokussieren“, sagt die Trainerin.