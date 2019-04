Donaustadion: Rat lehnt Vermarktung ab

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat in seiner Sitzung am Montag den Antrag des SC 04 Tuttlingen, den Namen des Donaustadions vermarkten zu dürfen, bei einer Enthaltung abgelehnt. Der Fußball-Bezirksligist hatte sich Mehreinnahmen erhofft, um die Finanzierung des Spielbetriebs und der Jugendarbeit sicherzustellen.

„Das ist eine große Enttäuschung für die Verantwortlichen und die Mitglieder. Für uns ist das nicht nachvollziehbar“, sagte Rainer Hohner, der zuletzt im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war und das Projekt begleitet, unserer Zeitung. Das Nein der Stadt hatte Oberbürgermeister Michael Beck damit begründet, dass das Stadion nicht im Besitz des Vereins, sondern Eigentum der Stadt ist. Zudem würden neben dem SC 04 weitere Vereine wie die Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen oder die Triathlon-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde das Gelände nutzen. „Wenn von dem Sponsoring aber nur ein Verein profitiert, dann haben wir ein Problem mit der Verteilung“, sagte das Stadtoberhaupt. Zudem: „Wenn wir die Namensvergabe wollen, dann müssen wir ausschreiben.“

Weiterer Kritikpunkt aus Sicht der Stadtverwaltung war, dass sich ein Sponsor „wohl kaum herunterlassen würde, um auch für den Unterhalt des Stadions aufzukommen“, wie Beck in der Sitzung sagte. Dies würde weiter bei der Stadt liegen, die seit 2006 mehr als 1,2 Millionen Euro – für den Bau eines Kunstrasenplatzes sowie die Sanierung des Hauptspielfeldes, der Laufbahn und Leichtathletikanlagen sowie der Duschen unterhalb der Tribüne – in die Sanierung gesteckt hat. Weitere Sanierungsmaßnahmen – am Kunstrasenplatz, den Stufen am kleinen Rasenplatz und an der Tribüne – werden in den nächsten Jahren anfallen, heißt es in der Vorlage.

Verein betreut 235 Kinder und Jugendliche

Für die Vergabe der Namensrechte an einen Sponsor, die zunächst auf fünf Jahre festgelegt worden wäre, hätte der SC 04 der Stadt auch einen jährlichen Betrag von 7500 Euro für die Instandhaltung gezahlt. „Wir wollten ja einen Beitrag abgeben. Mich ärgert, dass der Antrag so grundsätzlich abgelehnt worden ist. Es wäre eine Win-Win-Situation für Stadt und Verein gewesen. Beide hätten von einer Vermarktung profitiert“, sagte Hohner.

Der SC 04 hatte in seinem Antrag erklärt, dass die Finanzierung des Vereins immer schwieriger werde und man deshalb auf der Suche nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten sei. „Die traditionelle Sponsoringmöglichkeiten sind nahezu ausgeschöpft“, heißt es in dem Antrag des SC 04, der auf seine Anstrengungen im Jugendbereich verweist.

Mit 35 Trainern und Betreuern kümmert sich der Verein um rund 235 Kinder und Jugendliche, die in 13 Mannschaften am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. „Im Jahr absolvieren unsere Teams etwa 900 Trainingseinheiten, was einem Aufwand von 1750 Zeitstunden entspricht“, schreibt der Verein. Zusätzlich würden die Teams 325 Pflicht- und 50 Freundschaftsspiele absolvieren. „Das alles ist nur zu bewältigen, weil sich unsere engagierten Trainer und Betreuer mit viel Idealismus, persönlichem Einsatz und Teamgeist den Interessen der Nachwuchsfußballer des SC 04 Tuttlingen widmen.“ Auf die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen und damit höheren finanziellen Belastungen für die Familien wollte der Verein zur Finanzierung der Jugendabteilung eigentlich verzichten.

Nach dem klaren Nein wird Hohner dem SC 04 aber vorschlagen, ein Jugendgeld einzuführen. Durch eine zusätzliche Abgabe von jedem Mitglied von 15 bis 20 Euro im Monate könne der Verein die Finanzlücke schließen. Die Mitgliedsbeiträge der 235 Kinder und Jugendlichen würden dem SC 04 nur rund 17 000 Euro in die Kassen spülen. Die Ausgaben für die Jugendarbeit würden laut Hohner aber 45 000 Euro betragen. Der Verein ist sich bewusst, dass nicht alle Familien die zusätzliche Abgabe bezahlen können. Aber: „Dann können wir nicht alle Schichten aufnehmen. Das ist dann nicht nur ein Problem des Vereins, sondern auch der Stadt“, meinte Hohner.

Auch wenn mit der Ablehnung des Namensponsorings nun eine „unpopuläre Entscheidung“ gefallen sei, erklärte Beck, dass die Stadt Tuttlingen bei Finanzproblemen des SC 04 Tuttlingen „immer gesprächsbereit“ sei.