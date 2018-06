Donaustadion rückt näher an den Fluss

Der Uferbereich der Donau beim Donaustadion ist neu gestaltet worden. Aus einer unscheinbaren Böschung wurde ein offener Platz mit Blick auf den Fluss. Die Stadt hat rund 180 000 Euro in das Grünprojekt und weitere damit verbundene Maßnahmen investiert.

Bis vor kurzem war das Donauufer an dieser Stelle eher unspektakulär: Zugewachsen und unzugänglich war der Fluss, nur einzelne Weiden ragten aus dem Dickicht heraus. Dieses wurde nun zum Teil beseitigt, eine besonders schöne Weide wurde freigeschnitten und kommt nun bestens zur Geltung. Entlang des Ufers wurden terrassenartige Stufen angelegt, sodass man nun ans Wasser kommt. Durch die von der städtischen Grünplanung entworfene neue Anlage, rücken auch das Donaustadion und die SC 04-Lounge näher an den Fluss. Die Themen Sport, Bewegung, Landschaft und Erholung stehen nun in direktem Bezug.

Und die Grünplaner nahmen sich nicht nur das Donauufer vor: Auch der Parkplatz bei der SC 04-Longe wurde neu gestaltet. Dazu wurde ein Teil der Fläche entsiegelt und gekiest, zudem wurden mehrere Bäume gepflanzt. Gemeinsam bilden sie ein Blätterdach, das nun einen Platz schattig überdeckt, der auch gastronomisch genutzt werden kann. Darüber hinaus wurde die Stadionstraße teilweise entsiegelt und die bislang asphaltierte Fläche dem Donauufer zugeschlagen. Und auch die alte, teilweise defekte Straßenbeleuchtung entlang der Stadionstraße wurde für rund 45 000 Euro durch neue, energiesparende LED-Lampen ersetzt.

Weil Flächen entsiegelt wurden, gilt das Projekt als ökologischer Ausgleich – auch für die Bebauung in Thiergarten. Zudem ist es Teil des Landschaftsparks „Junge Donau“.