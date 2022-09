Donauschwäbische Kolonien im Bildervortrag

In seinem Bildervortrag stellt Jürgen Harich, stellvertretender Bundesvorsitz der Landsmannschaft Donauschwaben, am Donnerstag, 8. September, donauschwäbische Kolonien und deutschsprachige Vereine vor, die er weltweit besucht hat. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr in der Hohenbergstube des Museums Oberes Donautal in Fridingen, teilt eine Sprecherin des Heimat-Forums Tuttlingen an der Donau e.V. mit.

Wer an Kaffee, Kuchen und Wurstsalat interessiert ist, kann sich bereits um 17 Uhr in der Museumsgaststätte Ochsen in Neuhausen einfinden. Der Museumseintritt sowie der Vortrag sind kostenfrei, so die Sprecherin. Mitfahrgelegenheiten koordiniert Bianca Buchmann, welche telefonisch unter 01719535239 erreichbar ist.