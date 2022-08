Donauschule wird zur bunten Wasserwelt

Aus dem Eingangsbereich der Nendinger Donauschule wurde eine bunte Phantasielandschaft. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde das gemeinsame Projekt mit der Jugendkunstschule Zebra möglich durch die Förderung durch die Tuttlinger Bürgerstiftung.

Die Lehranstalt ist nach dem Fluss vor der Haustüre benannt – was lag also näher, als das Thema Wasser in der Nendinger Donauschule auch künstlerisch umzusetzen? „Die Donauschule taucht ab“ lautet dann das treffende Motto der Aktion, mit der die Schule noch vor den Sommerferien ihren Eingangsbereich verschönerte.

Umgesetzt wurde das Projekt von zahlreichen Schülerinnen und Schülern der Donauschule und unter Anleitung von Ines Fiegert von der Jugendkunstschule. Gemeinsam wurde geplant, gebastelt und gemalt – und seither erkennt man den Raum nicht wieder, schreibt die Stadtverwaltung. So wurde das Gebäude selbst zum künstlerischen Unterwasserboot, die Eingangshalle zur Kommandozentrale, zu einem Observatorium der Unterwasserlandschaft der Donau, in dem die Besucher auf Tauchstation gehen können.

Die Schüler und Schülerinnen waren mit Begeisterung am Projekt beteiligt. Vor allem konnten sie mit verschiedenen Techniken ihre Kreativität einbringen und fördern – und können das Ergebnis ihrer Arbeit jeden Tag beim Schulbesuch aufs Neue bewundern.