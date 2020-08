Donauradweg nach Nendingen bald wieder offen

Bis Ende kommender Woche sollen die Arbeiten am Donauradweg zwischen Tutltingen und Nendingen fertig sein. Ende September werden dann weitere Abschnitte des Donauradwegs in Richtung Möhringen saniert. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

„Dass wir in diesem Jahr so viel wie noch nie in den Radwegebau investieren, ist ein wichtiges Zeichen“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, Mitarbeitern der Verwaltung und der Firma Storz Verkehrswegebau am Donnerstag. Dabei wurde der Beginn der Sanierungsarbeiten gefeiert. Für rund 100 000 Euro wird der Abschnitt zwischen Tuttlingen und Nendingen saniert. In diesem Betrag enthalten ist neben der Fahrbahndecke auch eine neue Markierung, die den Radweg ausweist. 50 Prozent der Kosten schießt das Land Baden-Württemberg zu.

Für den Abschnitt Richtung Möhringen werden bis Ende September weitere 250 000 Euro investiert. Außerdem nimmt die Stadt im Herbst die Radrampe an der Lessingstraße in Angriff. Nachdem hier die Zuschussfrage geklärt wurde, können jetzt die Arbeiten ausgeschrieben werden. Alles in allem investiert Tuttlingen in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro in den Radwegebau.

Der Trend zum Radverkehr sei vorhanden, sagte OB Beck. Das zeige auch der Erfolg beim Stadtradeln.