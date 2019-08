Donauradweg lockt Touristen nach Tuttlingen

Es boomt weiter und weiter. Der Landkreis Tuttlingen scheint weiterhin eine starke Magnetwirkung auf Touristen zu haben. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes sprechen eine eindeutige Sprache: Die Zuwachsraten bei den Übernachtungen sind im Landkreis fast doppelt so hoch als im Landesdurchschnitt.

Dass sich diese Tourismuszahlen im Landkreis positiv entwickeln, spüre laut der zuständigen Stadtmitarbeiter für Tourismus, Sandra Mohr, auch die Stadt Tuttlingen selbst. „Wir merken es beispielsweise daran, weil wir täglich Anfragen von Radfahrern und Wanderern haben und von weiteren Touristen, die ins Rathaus kommen und sich Infomaterialien mitnehmen. Gerade die Donauversickerung wird bei uns stark nachgefragt.“ Herbert Tiny, der für die Stadt den Honberg-Turm für alle Interessierten öffnet, registriere viele Touristen auch aus anderen Ländern. Laut Mohr würden auch die Rundwander- und Premiumwege rund um Tuttlingen und den Stadtteilen „stark genutzt“ werden.

Jahr für Jahr merke auch die Stadt eine Steigerung der Nachfrage von Touristen, speziell, wenn es um den Donauradweg gehe, da dieser vor wenigen Jahren als Vier-Sterne-Radweg qualitativ ausgezeichnet wurde, so die Aufmerksamkeit auf sich lenke und auf dem täglich Touristen unterwegs seien.

Da der Donauradweg direkt am Donaupark in Tuttlingen vorbeiführt, sind an einem warmen Sommerabend im August tatsächlich vermehrt Touristen dort anzutreffen – hauptsächlich rund um den Zeltplatz. An diesem Abend wird der Platz von mehreren Feriengästen genutzt. „Der Zeltplatz unserer Stadt ist stark frequentiert. Auch von Radfahrern aus anderen Ländern wie aus Spanien und Frankreich wird er genutzt“, stellt Sandra Mohr fest.

Spanier oder Franzosen sind zwar an diesem Augusttag nicht anzutreffen, dafür die vierköpfige Familie Roth aus dem Schutterwald bei Offenburg. Bis nach Singen gönnen sie sich eine Zugfahrt, danach steigen sie auf das Rad um. Nach rund 40 Kilometern und einigen Höhenmetern stellen sie schließlich auf dem Tuttlinger Zeltplatz ihre Räder das erste Mal ab und schlagen dort die Zelte auf - die erste Übernachtung ihrer Radtour: „Wir wollen eine Nacht bleiben. Der Platz liegt zentral, ist nicht abgelegen und somit ist für die Kinder viel Abwechslung geboten“, sagt Mutter Katja, während ihre beiden Kinder Patrick und Carolin das Kletterei im Donaupark fest in Augenschein nehmen. Da auch das Minigolfcenter, das Tuwass, die Skateranlage sowie mehrere Möglichkeiten zu speisen schnell zu Fuß zu erreichen sind, „fühlen wir uns hier in Tuttlingen sehr wohl“. Am nächsten Morgen geht die Reise der Familie mit dem Rad auf dem Donauradweg weiter durch das Donautal und mit weiteren Übernachtungen bis nach Ulm - das zumindest ist das Ziel von Vater Nathanael.

Direkt neben ihrem Zelt übernachtet Jürgen Proske mit seinem Sohn Maximilian, die aus der Nähe von Heidelberg kommen. Auch sie sind sportlich unterwegs, steigen in Donaueschingen aus dem Zug, um mit dem Rad ihren ersten Abschnitt bis nach Tuttlingen zu fahren. Die beiden sind echte Kenner, wenn es um Radwege geht, da sie schon die Jahre zuvor beispielsweise auf dem Neckartal-Radweg und anderen unterwegs gewesen sind. Rund um den Zeltplatz in Tuttlingen finden sie die Versorgung für Touristen „gut und kinderfreundlich“. „Es wird hier viel geboten. Der Donaupark ist sehr belebt. Für mich ist es schon fast wieder zu viel Action“, findet Jürgen Proske. Auch sie wollen nach einer Nacht den Donauradweg weiter erkunden und in Günzburg mit dem Besuch im Legoland ihren Abschluss der Radtour genießen.

Noch häufiger als der Zeltplatz wird der Wohnmobilstellplatz der Stadt in Anspruch genommen, der seit Jahren winters wie sommers eine weitere beliebte Anlaufstelle in Tuttlingen darstellt. „Der ist immer belegt, und das spricht für sich“, findet Mohr.

So auch an diesem Augusttag. Zwischen den sieben Wohnmobilen gesellt sich der Schweizer Hans-Ulrich Weiss, da er auf der Durchreise von Saulgau in seine Heimat ist. „Ich bin gerne in Tuttlingen“, sagt der aus dem Kanton Aargau stammende Weiss. Er parkte bereits vor zwei Jahren sein Wohnmobil in Tuttlingen und tourte durch die Stadt: „Damals war Tuttlingen eine große Baustelle, weil die Fußgängerzone saniert wurde. Jetzt ist sie richtig schön und einladend geworden“, findet der Schweizer. „Ich finde es klasse, dass der Stellplatz nahe an der Donau liegt. Somit habe ich einen schönen Spazierweg direkt vor der Haustür und kann mich im schön grün angelegten Donaupark gut erholen“. Dort läuft er entlang der Donau und in die Innenstadt, wo der Rentner, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs ist, sogar schon ein Lieblingscafé hat. „Wir verweilen einen Tag in Tuttlingen, übernachten hier, um gut ausgeruht und erholt die Heimreise anzutreten“, sagt Weiss abschließend, der Tuttlingen wiederkommen möchte.

Die Statistik

Die seit Jahren andauernde positive Entwicklung im Tourismus in Baden-Württemberg hat sich im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. Im Zeitraum Januar bis Juni kamen nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes knapp 284 000 oder 2,8 Prozent mehr Gäste als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen nahm im ersten Halbjahr um rund 943 000 oder 3,8 Prozent zu.

Insgesamt wurden im Zeitraum Januar bis Juni 10,6 Millionen Gästeankünfte und 25,8 Millionen Übernachtungen gemeldet. Nach wie vor hatte die große Mehrheit der Gäste (78,2 Prozent) ihren Wohnsitz im Inland und buchte 20,6 Millionen Übernachtungen. Bei den ausländischen Gästen hat sich die Trendwende in den Negativ-Bereich aus dem ersten Quartal 2019 laut Mitteilung nicht verfestigt: Die Werte drehten wieder ins Plus. Insgesamt blieb die Zahl der Ankünfte aus dem Ausland im ersten Halbjahr mit 2,3 Millionen gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die regionale Analyse zeigt für das erste Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr ein etwas durchwachseneres Bild: Zwar konnte mit 30 der 44 Stadt- und Landkreise nach wie vor eine klare Mehrheit ihre Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter steigern. Weit überdurchschnittliche Zuwächse bei den Übernachtungen aufgrund von Sondereffekten verbuchten vor allem der Landkreis Ravensburg (73,2 Prozent, neuer großer Beherbergungsbetrieb) und der Stadtkreis Heilbronn (23,6 Prozent, Bundesgartenschau). Aber auch der Stadtkreis Ulm (8,0 Prozent) sowie die Landkreise Tuttlingen (7,3 Prozent) und Sigmaringen (6,3 Prozent) erzielten jeweils ein stattliches Plus. Im ersten Halbjahr gelang es aber auch 14 Stadt- und Landkreisen nicht, die Wachstumszone zu erreichen. Im ersten Halbjahr 2018 war dies bei nur sechs Kreisen der Fall.

Tourismusminister Guido Wolf: „Die Zuwachsraten bei den Übernachtungen sind im Landkreis Tuttlingen annähernd doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Das zeigt abermals, dass der Tourismus im Kreis sehr gut aufgestellt ist und sich die harte Arbeit aller Leistungsträger bezahlt macht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat das Angebot erheblich erweitert und - teils auch mit Unterstützung des Landes - viel investiert. Daneben hat die gute Konjunktur viele Geschäftsleute in das Weltzentrum der Medizintechnik geführt. Schließlich hat gerade der Wandertourismus im Land stark von der kreativen Arbeit der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH profitiert. Besonders freut mich, dass es beispielsweise über Wegepatenschaften gelungen ist, die Unternehmen vor Ort in die Unterhaltung unserer Premiumwanderwege einzubinden. So können wir Touristen und Einheimischen ausgezeichnete Wanderwege zur Verfügung stellen.“