Donaugalerie soll zur Marke werden

Das Skulpturenprojekt Donaugalerie soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Tuttlingen hat dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, die Kunstausstellung zum zweiten Mal nach 2014 stattfinden zu lassen. Das Projektbudget von 85 000 Euro wurde genehmigt. Die Stadt wird mindestens 30 000 Euro beisteuern, ist aber bereit, das finanzielle Engagement nochmals zu erhöhen.

„Wir müssen das Projekt weiterbetreiben, damit es zu einer Marke wird“, sagte Hellmut Dinkelaker (SPD). Schließlich würden nicht nur Menschen aus Baden-Württemberg nach Tuttlingen kommen, um sich die Großskulpturen und Installationen anzusehen. Und für die 30 000 Euro würde die Stadt gute Werbung erhalten, erklärte er. Weil die Stadt die Kosten der Premiere, die deutlich über der Planung lagen, nachträglich decken musste, regte Dinkelaker an, den Ansatz höher zu legen.

Gage wird nicht bezahlt

Im Vergleich zu 2014 – mit Kosten von 110 403 Euro – ist der finanzielle Rahmen für die nächste Ausstellung „sportlich“ gewählt und „knapp bemessen“, wie Kuratorin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck sagte. Das Problem, erklärte sie, sei, dass der genaue Rahmen noch nicht zu überblicken wäre. Wie viel Geld durch Landesmittel und Sponsoren ins Budget einfließen würde, könne sie nicht abschätzen. Ebenso wenig wie die Kosten für die Kunstwerke. Zwischen 15 und 20 regionale und internationale Künstler sollen im Donaupark und Stadtgarten ihre Werke ausstellen. Es würde zwar keine Gage gezahlt. Die Beträge für den Transport der Objekte, das Material oder die Versicherung wären aber erst kalkulierbar, wenn die Künstler zugesagt hätten.

„Wenn man sieht, was für das Stadtfest ausgegeben wird, dann lohnt sich der Aufwand für die Ausstellung. Wir sollten es nicht an der Summe, die es mehr braucht, scheitern lassen“, mahnte Renate Gökelmann (CDU) und hoffte, dass der Ausschuss in dieser Frage auch „einen Konsens für mehr Unterstützung hinbekommt“. Dies gelang über alle Fraktionen. Von Oberbürgermeister Michael Beck wurde Ehrmann-Schindlbeck aufgefordert, beim Budget „noch einmal nachzurechnen. Dann können wir auch nachjustieren“, stellte er weitere finanzielle Unterstützung in Aussicht.

Die Planungen sind bereits angelaufen. Am Sonntag, 1. Juli 2018, soll die Donaugalerie 2018 um 11 Uhr eröffnet werden. Die Kunstwerke sind für die Besucher bis Ende September zugänglich. Die größte Zahl der Exponate werde zwischen Sänger- und Rathaussteg aufgestellt, kündigte Ehrmann-Schindlbeck an. „Die Kunst geht in den öffentlichen Raum und wird anders erlebbar“, sagte die Kuratorin, die bei der zweiten Veranstaltung von Werner Pokorny, 2014 noch Teilnehmer, unterstützt wird. Der Name des Bildhauers stehe für Qualität, lobte das Gremium.

Ehrmann-Schindlbeck erhofft sich, dass durch das Mitwirken von Pokorny renommierte Künstler für eine Teilnahme begeistert werden können. Schließlich sei die Donaugalerie kein Wettbewerb, sondern soll als kuratierte auch eine anspruchsvolle Ausstellung sein. Das Niveau könne aber nur gehalten werden, wenn auch das Budget angepasst werde, erklärte die Kuratorin.

Ehrmann-Schindlbeck nahm die Anregung von Wolfgang Wuchner (CDU) auf, dass auch Künstler aus den Tuttlinger Partnerstädten berücksichtigt werden könnten. Für Hans-Martin Schwarz (LBU) ist der Vier-Jahres-Zyklus, der 2015 im Verwaltungs- und Finanzausschuss beschlossen wurde, der richtige Zeitraum. Dann könne sich Tuttlingen als Standort präsentieren, der den Künstlern etwas bietet.

„Die Menschen haben sich mit Kunst auseinandergesetzt, darüber diskutiert“, nannte Michael Seiberlich (CDU) die Vorzüge der Donaugalerie. Im nächsten Jahr soll Kunst wieder öffentlich erlebbar werden.