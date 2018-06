DonauDoc-Tage Anfang Juli

Die Initiative DonauDoc in Tuttlingen bietet mit der sechsten Auflage der DonauDoc-Tage für Nachwuchsmediziner ein umfangreiches Spektrum an Themen an. Sie finden am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Juli, statt.

Im Rahmen der DonauDoc-Tage stehen Sachvorträge auf dem Programm, deren Fokus auf den Themen ambulante oder klinische Weiterbildung sowie Networking mit den ortsansässigen Ärzten und Experten liegen. Ein weiterer Bestandteil der Veranstaltung sind an beiden Vormittagen Hospitationen in verschiedenen Facharztpraxen oder im Klinikum Landkreis Tuttlingen. So könne die Nachwuchsmediziner den Praxisalltag im Arztberuf in der Region Tuttlingen kennenzulernen.

Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung der Teilnehmer und ihrer Angehörigen im Rahmen der DonauDoc-Tage werden übernommen. Es wird auch eine Kinderbetreuung angeboten.