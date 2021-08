Dominik Hermle erreicht zweimal einen Podestplatz

Dominik Hermle vom SC Gosheim hat im bayerischen Dingolfing m Rahmen der ISSF World-Tour-Target-Sprint zwei Medaillen gewonnen. Der Gosheimer wurde für den deutschen Nationalkader nominiert.

Der Sieger in diesem international besetzten Rennen wurde in zwei Wertungsläufen ermittelt. Mann gegen Mann, eine 400-Meter-Laufrunde, die dreimal bewältigt werden muss und dazwischen zweimal Stehendschießen mit Einzelschuss solange bis man alle fünf Scheiben mit dem Luftgewehr getroffen hat – das ist Target-Sprint, eine harte Disziplin im Sommerbiathlon.

Lief es aufgrund von coronabedingtem Trainingsrückstand bei der ersten Station der World-Tour Ende Mai im italienischen Auer noch nicht so rund für Dominik Hermle, so zeigte er nun sein Können. Im ersten Wertungslauf gab er in der ersten Laufrunde das Tempo an. Alle zehn Starter gingen fast zeitgleich zum ersten Schießen. Als erster ging der starke Italiener Unterpertinger wieder auf die Strecke. Dominik Hermle folgte ihm auf Rang zwei, gefolgt von Sven Müller. An dieser Reihenfolge sollte sich bis ins Ziel nichts mehr ändern. Unterpertinger siegte 7,2 Sekunden vor Dominik Hermle und 14 Sekunden vor Sven Müller.

Für den zweiten Lauf beziehungsweise die Gesamtwertung war somit noch alles offen. Unterpertinger zeigte jedoch bereits in der ersten Runde, dass der Sieg nur über ihn geht. Er wollte den Lauf von vorne diktieren. Hermle ging das Rennen taktisch an. Nach dem ersten Schießen war Sven Müller jedoch ein paar Meter vor ihm. Das letzte Schießen sollte die Entscheidung bringen. Unterpertinger war an diesem Tag nicht zu schlagen. Souverän setzte er sich gegen die beiden Deutschen durch. Müller konnte am Schießstand seinen Vorsprung gegenüber Dominik Hermle leicht ausbauen. Nun galt es für Hermle, auf der Schlussrunde seinen Vorsprung gegenüber Müller zu verteidigen. Es war ein hartes Rennen. Von hinten übten weitere Läufer Druck auf Hermle aus. In seiner bekannten Herangehensweise, die von Wille, Erfahrung, Taktik und Berechnung geprägt ist, ließ sich der Gosheimer jedoch den Silberrang nicht mehr nehmen.

Dieser zweite Platz sollte es an diesem Wettkampftag noch nicht gewesen sein. Zusammen mit Jana Landwehr (Dortmund) bildete er eins von drei deutschen Mixed-Teams. In diesem Rennen war das deutsche Duo Sven Müller/Kerstin Schmid nicht zu schlagen. In einem starken Rennen setzten sich die Deutschen vor den guten Italienern und vor Hermle/Landwehr durch.

Mit den beiden Medaillen war Hermle nach dem anstrengenden Wettkampfprogramm in den letzten Wochen zufrieden. Nun stehen ein paar Erholungstage auf dem Programm, bevor die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften im Target-Sprint und im Sommerbiathlon (Luftgewehr), jeweils im September, beginnt.