Dolmetschertreffen im Rathaus

Gemeinsam mit dem Landratsamt Tuttlingen hat die Stadt Tuttlingen in den vergangenen drei Jahren über 70 Dolmetscher in Schulungen qualifiziert. Außerdem bietet die Stadt regelmäßige Treffen für Dolmetschende an.

Sie arbeiten ehrenamtlich, sammeln neue Erfahrungen und haben auch offene Fragen. Um sich entsprechend auszutauschen, bietet die Abteilung Integration der Stadt Tuttlingen regelmäßige Treffen an. „Es ist wichtig, dass die Dolmetscher sich austauschen können, denn die Aufgabe ist für die meisten ungewohnt und nicht immer einfach“, so Claudia Kreller von der Abteilung Integration der Stadtverwaltung. Allein in der Stadt Tuttlingen sind derzeit über 30 ehrenamtliche Dolmetscher einsatzbereit in 25 verschiedene Sprachen. Am häufigsten nachgefragt werden Arabisch, Rumänisch und Russisch. Die Hauptnutzer des Dolmetscherangebots sind das Integrationsmanagement, Kindertageseinrichtungen, Schulen und viele unterschiedliche Hilfe- und Beratungseinrichtungen.

Am Samstag, 10. Oktober 2020, findet eine ganztägige Dolmetscherschulung statt, es gibt noch freie Plätze. Bei Interesse kann man sich bei Claudia Kreller anmelden unter Telefon 07461 /99-236 oder claudia.kreller@tuttlingen.de.