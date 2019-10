„Dolce Vita“ in der Tuttlinger Stadthalle

Man nehme italienische Ohrwürmer aus den 50er- und 60er-Jahren wie „La Bambola“, „Volare“ (im Original „Nel Blu Dipinto Di Blu"), „Ciao, ciao Bambina“, „Azzurro“, das schmachtende „O Sole Mio“, oder „Bella, Bella, Bella Marie (Capri-Fischer)“, verpasse ihnen historische deutsche Texte, und verpacke sie in ein neues, swingendes Jazz-Schlager-Arrangement, oftmals karibisch angehaucht mit Rumba-/Mambo-Rhythmen: Heraus kommt ein kurzweiliger, begeisternder Abend mit Götz Alsmann und seiner hervorragenden Band.

Sie entführten mit ihrem Programm „Götz Alsmann … in Rom“ nach Italien, in das Mutterland der Tarantella, der Canzone, des mediterranen Schlagers. Mit ihrer Jazz-musikalischen Expedition vermittelten sie dem Publikum in der ausverkauften Stadthalle Tuttlingen von Beginn an das „Dolce Vita“ Italiens. Ein Abend, der mit seiner Lässigkeit und Lockerheit Stress und Hektik zweitrangig werden ließ, und zum Genießen einlud.

Mit seiner Moderation hielt Götz Alsmann den „roten Faden“ in der Hand und schaffte es mühelos, die ansteckende Lebensfreude – mit besonderem Bezug zur Stadt Rom – informativ, aber auch so zu vermitteln, dass das Publikum sich immer wieder zum Mitmachen animieren ließ.

Alsmann und seine hervorragenden Musiker, Rudi Marhold (Schlagzeug), Markus Passlick (Percussion), Altfrid Martin Sicking (Vibraphon, Xylophon, Trompete) und Ingo Senst (Kontrabass), präsentierten die Canzone-Klassiker von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano, von Renato Carosone bis Marino Marini und von Domenico Modugno bis Umberto Bindi in einem neuen ansteckenden Gewand aus Swing, Exotica und latein-amerikanischen Rhythmen, das schlichtweg begeisterte.

Als die „Latin-Lover“ in ihren gestreiften Sakkos dann das letzte Stück ankündigten, Götz Alsmann seine instrumentale Vielseitigkeit auch auf der Mandoline und am Ende solistisch auf der Ukulele bewies, fragten sich die Zuhörer „Quando, Quando, Quando“ die Zeit so schnell vergangen ist, und verabschiedeten die Musiker nach mehreren Zugaben mit Applaus.