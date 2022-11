Döner für einen Cent: Restaurant bricht Marketing-Gag frühzeitig ab

Das neue Tuttlinger Schnellrestaurant Ohmyferry hat bei der Eröffnung am Freitag für gut neun Euro Döner verkauft. Klingt erst einmal nicht so viel. Die Dimension wird erst beim Verkaufspreis von einem Cent pro Döner deutlich. Der Andrang war so groß, dass die Aktion am Abend nach zehn Stunden abgebrochen werden musste.

Leute wurden ungeduldig

Die Kunden seien nach 20 Uhr zu ungeduldig geworden, heißt es von den Betreibern. Als das Gedränge vor dem Eingang in der Stadtkirchstraße zu groß wurde und Menschen in der Warteschlange stürzten, wurde die Marketing-Aktion vorzeitig beendet. Dabei habe man genug Zutaten gehabt, um das Fastfood im Fladenbrot wie zunächst angedacht von elf bis zwei Uhr nachts für einen Cent das Stück zu verkaufen.

Vergeblich versucht, Andrang zu kanalisieren

Den ganzen Tag über war der Andrang bei Ohmyferry gleichbleibend hoch gewesen. Die fünf Angestellten des Schnellrestaurants, das in sozialen Medien noch für den Verkaufsgag geworben hatte, versuchten immer wieder, zusätzlich zum Zubereiten der Döner den Andrang zu kanalisieren. Beispielsweise wurden die hungrigen Restaurant-Besucher in der Warteschlange, die von der Stadtkirchstraße in die Honbergstraße reichte, immer wieder gebeten, auf dem Gehweg und nicht der Straße zu warten. Auch mit rot-weißem Plastikband war der Gehweg abgesperrt worden, um den Autoverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Für das Restaurant hat sich der Verzicht auf Einnahmen am Eröffnungstag – die gut 900 Döner hätten einen Verkaufswert von mindestens 5850 Euro gehabt – durchaus gelohnt. Das Wochenende sei zwar ruhiger gewesen. Am Montag war das Lokal aber seit der Öffnung um 11 Uhr wieder gut besucht.