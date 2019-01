„Dodokay“ begeistert sein Publikum

Vor fast vollem Haus hat der „Vorzeige-Schwob“ Dominik Kuhn alias „Dodokay“ sein Publikum in der Tuttlinger Stadthalle restlos begeistert: Auch in seinem dritten Programm „Genau mein Ding“ nahm der vielseitige Comedian Sprache und Eigenarten der Schwaben aufs Korn – und traf damit bei den Zuschauern zielgenau ins Schwarze.

Im Plauderton bringt der sympathische Reutlinger seine Studien über Schwaben an sich und die schwäbische Sprache im Speziellen auf die Bühne. Und natürlich erkennen die Zuschauer sich und ihr Umfeld in den leicht überspitzten Beobachtungen wider, die Dodokay mit treffender Stimmlage und feiner Mimik vorträgt: Wenn es beispielsweise um die Erlebnisse mit seiner Nachbarin, Frau Hügele, geht, die peinlich genau auf Einhaltung der Kehrwoche oder den Inhalt seiner gelben Säcke achtet. Denn „das ist dem Schwob ganz wichtig mit dem gelben Sack“.

Und wer kennt sie nicht, die „Müll-Opinion-Leader“, die immer als erste in der Straße die korrekte Mülltonne herausstellen: Da braucht man keinen Müll-Kalender oder keine Müll-App, bestätigt in der Pause eine Besucherin die Szene.

Auch Rosi, gebürtig aus Empfingen, ist begeistert vom Sprachkünstler: „Ich möchte am liebsten auf die Bühne springen“, schwärmt sie. Die Frankfurterin Bettina hat fast alles verstanden, allerdings musste auch sie wie viele Nichtschwaben genau hinhören und ab und zu den Nachbarn um Übersetzung fragen. Besonders toll findet sie die Filmeinlagen des (fiktiven Vereins) „Live aus dem Adler - SV 49 aus Leimerstetten“: In der früheren Landesschau-Kolumne hatte Kuhn Sitzungen des Deutschen Bundestages umgeschnitten und urkomisch schwäbisch synchronisiert.

Filmeinblendungen lockern auf

Überhaupt lockern die zahlreichen Filmeinblendungen sein Programm immer wieder auf: Egal ob alte Werbe-Spots von Müllers Mühle-Schlemmer-Topf, Sunil oder auch die Umdichtung des alten Thrillers „Die 1000 Augen“ in die „1000 Glotzböbbele des Dr. Marbuse“: Genial legt „Dodokay“ den Schauspielern schwäbische Worte in den Mund und verpasst den Filmen eine aberwitzige Geschichte.

Nicht umsonst hat der vielseitige Künstler so viele „Follower“ und Fans auf Youtube, wo er seit zwölf Jahren seine Filme hochlädt. Und wie man seinen Stamm an Fans pflegt, zeigt Dominik Kuhn im Anschluss an seinen Auftritt im Foyer der Stadthalle: Hier gibt es Autogramme und Selfies mit dem Star.