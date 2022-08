Django Asül kommt auf die „Bühne im Anger“

Bald ist Schluss mit Sommerpause auf der „Bühne im Anger“: Django Asül, der zuletzt 2018 mit „Letzte Patrone“ in Tuttlingen-Möhingen gastierte, gehört zu den ersten Gästen der neuen Kleinkunstsaison in der Angerhalle. Dorthin bringt er am Freitag, 7. Oktober, sein aktuelles Programm „Offenes Visier“ mit.

Der türkischstämmige Kabarettist aus Niederbayern ist auch in seinem neuen Solo knallhart politisch und herrlich politisch unkorrekt, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit. Ein Programm für alle, die den Weitblick nach innen und nach außen haben. Die Veranstaltung mit dem „gerne als beispielhaft integrierter Türke missbrauchten Niederbayer“ (Süddeutsche Zeitung) beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Tickets sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf erhältlich.

Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül urplötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Raus aus der Filterblase, rein in den Weitwinkel. Und vor allem: Raus in die weite Welt. Django Asül treibt sich herum … von Marseille über Malta bis in den Nahen Osten. Und schon hagelt es Erkenntnisse auf die drängendsten Fragen: Wieso ist Malta das ideale EU-Land? Ist der Klimawandel eine Gefahr oder doch eher die Lösung wofür auch immer? Oder gilt das eher für die Digitalisierung? Und: Ist der Einzelne in der Gesellschaft tatsächlich ersetzlich oder eher entsetzlich?

Geboren 1972 in Niederbayern, heißt er bürgerlich Ugur Bagislayici und bezeichnet sich selbst als „türkischstämmigen niederbayerischen Kabarettisten“. Nach dem Abitur lernte er Bankkaufmann und Tennislehrer und seit 1997 ist er mit seinen Soloprogrammen auf Tournee. Im Jahr 2000 erhielt er den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie „Senkrechtstarter“. Neben seinen Solos lieferte er einen Auftritt als Fastenredner beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg (2007), ist alljährlich Festredner beim traditionellen Maibockanstich im Hofbräuhaus, hatte Gastauftritte und Hauptrollen in zahlreichen Fernsehproduktionen und hat die eigene TV Show „Asül für alle“ im Bayerischen Fernsehen.

Karten für den Abend gibt es im vergünstigten Vorverkauf für 21,90 Euro (inklusive Gebühren). Zu haben sind sie jetzt online unter www.tuttlinger-hallen.de, in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), beim Bürgerbüro im Rathaus und im Rathaus Möhringen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist ab 22. August wieder unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.