Gottesdienst auf dem Sofa: Evangelische Kirche streamt Gottesdienste live

Den nächsten digitalen Gottesdienst gibt es am Sonntag, 25. September. Zusehen kann man auf www.youtube.de mit dem Suchwort „Evangelische Kirchengemeinde Tuttlingen“. Die Streams starten live um 11 Uhr mit dem Gottesdienst zusammen.

Was in den großen Städten der Welt längst normal ist, ist in Tuttlingen neu. Die Evangelische Kirche hat den Schritt nun gewagt und streamt ab jetzt jeden Gottesdienst online.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren