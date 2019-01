„Digitalisierung und Gesundheit“ in Tuttlingen

Stadt und Landkreis Tuttlingen haben von der grün-schwarzen Landesregierung den Zuschlag für deren Jahresveranstaltung „Digitalisierung und Gesundheit“ erhalten. Das teilt der Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf am Donnerstag mit.

Dass die gemeinsame Bewerbung von Landkreis und Stadt Tuttlingen erfolgreich war, ergibt sich aus einem Schreiben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) an Wolf. Der Tuttlinger Landtagsabgeordnete hatte die Bewerbung unterstützt und zuletzt nochmals auf das von der Digitalisierung geprägte Weltzentrum der Medizintechnik sowie die Vorreiterrolle von Stadt und Kreis bei der Digitalisierung innerhalb des Gesundheitssektors mit dem Pilotprojekt Telemedizin „DocDirekt“ hingewiesen.

Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 12. Juni, durch eine Partnerschaft von Landkreis, Stadt, verschiedenen Medizintechnikunternehmen und unter Einbindung des Medizintechnikclusters zeitgleich an verschiedenen Orten in Tuttlingen ausgerichtet. Die Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Aesculap, Karl Storz, KLS Martin und Henke-Sass, Wolf haben Veranstaltungs-Räume angeboten. Auf diese Weise soll ein vielseitiger „Markt der Möglichkeiten“ entstehen, um das Thema „Gesundheit und Digitalisierung“ erlebbar zu machen. Zudem wird es eine große Auftaktveranstaltung sowie weitere Open-Air-Aktivitäten geben. Die jeweiligen Veranstaltungsorte werden durch Shuttle-Busse miteinander verbunden.

„Es freut mich sehr, dass das gemeinsame Konzept von Stadt und Landkreis unter Einbindung der Unternehmen überzeugt hat. Das Konzept war eines aus einem Guss, alle Beteiligte haben an einem Strang gezogen. Ich bin sicher, Stadt und Land werden sich bei dieser Großveranstaltung Besuchern aus dem ganzen Land sehr gut präsentieren und Tuttlingen als innovatives Weltzentrum der Medizintechnik eindrucksvoll in Szene setzen“, teilt Wolf in der Pressemitteilugn mit.