Digitalisierung first – Bedenken second

Einen Abend mit H.G. Butzko zu verbringen, bedeutet nicht nur brüllend zu lachen, sondern ganz bewusstes Nach- und Mitdenken. Was der Kabarettist dem Publikum scheinbar locker flockig präsentiert, ist eine gelungene Mischung aus witziger, provokanter Unterhaltung, gepaart mit schonungsloser Information und philo-sophischen Gedanken. Mit seinem neuen Programm „echt jetzt“ kommt er beim Publikum super an.

H.G.Butzko hätte ein „volles Haus“ verdient gehabt, denn das was er zu sagen hatte, betraf jeden und wurde seitens der aufmerksamen und begeisterten Zuhörer in der An-gerhalle auch immer wieder mit zustimmenden Kommentaren bestätigt. Dabei schöpfte H.G.Butzko aus dem Vollen, zündete einen Gag nach dem anderen, manchmal total schnoddrig, manchmal phi-osophisch angehaucht, stets pointiert, hervorragend gemixt mit kritischen Blicken auf das aktuelle Zeitgeschehen und schonungsloser Politikanalyse.

„Digitalisierung first – Schwachmat second.“ Unglaublich, aber wahr, in einem sind sich Wissenschaften und Religionen einig: Der Mensch lebt nur im „Hier und Jetzt“. Und in einem sind sie sich außerdem auch noch einig: Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im „Hier und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im „Wisch und Weg“, bemerkte Butzko. Das Publikum nahm ihm die Aussage „Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten oder an der Wall-Street, die wirklich Mächtigen sitzen im Silicon Valley“ total ab. Seine Botschaften sind durchdacht und gut recherchiert. Wenn er Google, Amazon, Instagram und Facebook beleuchtete, dann hatte das „Hand und Fuß“ – und das Publikum saß lachend aber auch nickend und immer wieder betroffen im Zuschauerraum.

Handys und soziale Netzwerke sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, doch die dadurch hervorgerufenen Aufmerksamkeits-defizite seien eine echte Evolutionsbremse, eine echte Epidemie. Vor allem angesichts von 100 000 Kindern und Jugendlichen, die Sozialmediasüchtig seien, „Digitalisierung first – Bedenken second“, betonte Butzko und verwies darauf, dass es Gesetze zum Schutz der Kinder und Jugendlichen gäbe, die in diesem Bereich jedoch nicht einge-setzt würden.

„Facebook und Co. zerreißen die Grundla-gen der Gesellschaft“, so H.G. Butzko und verwies darauf, dass die Digitalisierung nicht vom Himmel falle sondern von Nerds, von verkopften Computersüchteln, von Egozentrikern ohne Kultur, gesteuert werde. Erstaunt stellte er fest, dass mündige Bürger, verantwortungsbewusste Erwachsene nichts dagegen unternehmen. Insbesondere nicht mehr dafür sorgen, dass ihre Kinder die Welt in ihrer Dreidimensionalität erst einmal ergreifen, um sie schlussendlich zu begreifen. Mit dem Horrorszenario, „dass al-le keine Empathie mehr bekommen, von Leuten, die einfach keine Empathie mehr kennen“, entließ H.B. Butzko ein nachdenkliches Publikum nach Hause. Ein Publikum, das den Abend aber voll und ganz genossen hatte und von dem Kabarettisten mit viel Beifall noch eine Zugabe einforderte.