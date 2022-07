Digitale Bücherwelten in der Stadtbibliothek

Auch in der Tuttlinger Stadtbibliothek treffen traditionelle und moderne Medien aufeinander. „Wir verbinden hier zwei Welten“, sagt Bibliotheksleiterin Yvonne Grausam und zeigt auf die Regale mit den traditionellen Medien: Bücher, Spiele, Filme, Hörbücher und vieles andere mehr sind dort aufgereiht. Die neuen, digitalen Medien fallen optisch nicht so ins Auge – dafür nimmt deren Anzahl immer mehr zu: „Die Nachfrage nach digitalen Medien wird immer größer“, so Grausam.

Noch wissen viele nicht, dass zu einer modernen Bibliothek auch umfassende digitale Bestände gehören. Auch die Leserinnen und Leser der Tuttlinger Stadtbibliothek können mittlerweile auf tausende von eBooks oder digitale Hörbücher zurückgreifen – und zwar komplett online. Für diese sogenannte „Onleihe“ erwerben die Bibliotheken Lizenzen, um sie wiederum zeitlich befristet an ihre Nutzer auszuleihen. Und um dies finanziell stemmen zu können, schließen sich öffentliche Bibliotheken zu Verbünden zusammen und bieten auf einer gemeinsamen Plattform die digitalen Medien an, auf die alle Nutzer der angeschlossenen Bibliotheken zugreifen können.

Nun feiert ein regionaler Bibliotheksverbund bereits seinen zehnten Geburtstag: am 1. Juli 2012 gründeten die Stadtbibliotheken Albstadt, Balingen, Hechingen, Oberndorf a.N., Rottweil, Schramberg, Sigmaringen und Trossingen die sogenannte „SchwAlbE“. Mittlerweile stecken hinter dem Kunstwort 22 Stadtbibliotheken aus den Regionen Schwarzwald, Alb und Donau, das E steht für die elektronische Ausleihe. Die Stadtbibliothek Tuttlingen ist bereits seit 2013 dabei. Sie teilen sich die Kosten für die E-Books, digitalen Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen auf Basis der Einwohnerzahl und finanzieren so gemeinsam ein Medienpaket mit rund 22 000 E-Books und 5 000 E-Audios. 60 verschiedene digitale Magazine und Zeitungen gibt es.

Die „digitalen Zweigstellen“ sind mit gültigem Bibliotheksausweis ohne zusätzliche Kosten offen. Die Nutzung ist möglich auf verschiedenen Endgeräten, wie E-Reader oder PC. Für Smartphones und Tablets gibt es die kostenlose Onleihe-App. Zweiwöchentlich ergänzt ein verbundeigenes Lektoren-Team das Angebot um aktuelle Neuerscheinungen. Mit dem ergänzenden Modul E-Learning stehen zudem Videotrainings aus den Bereichen berufliche Weiterbildung und Sprachen zur Verfügung. Inzwischen greifen rund 9 000 Nutzer regelmäßig auf die Onleihe zu, die Jahresausleihe im Verbund lag im vergangenen Jahr bei rund 362 000 entliehenen Titeln.