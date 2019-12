Dieter Kempter ist seit 45 Jahren bei Solidus tätig

Bei einer Firma 45 Jahre zu arbeiten – dieses Jubiläum gilt mittlerweile als Rarität und ist etwas ganz Besonderes. Einkaufsleiter Dieter Kempter kann auf mehr als vier Jahrzehnte bei dem Komfortschuhhersteller Solidus zurückblicken. Er wurde wie vier weitere Kollegen ausgezeichnet. Mit Regina Efinger ging eine langjährige Mitarbeiterin des Tuttlinger Unternehmens in den Ruhestand.

Alexander Kolb ist als Außendienstmitarbeiter in Deutschland tätig und hat in seinen 35 Jahren Firmenzugehörigkeit viele Schuhe verkauft und die Entwicklung des Unternehmens miterlebt. Bei der Jubilarfeier wurde er wie auch Brigitte Liebermann geehrt. Sie arbeitet seit 25 Jahren in der CAD-Abteilung. Ihre Kollegin aus dem gleichen Bereich, Maria-Laura Jäger, kann auf 20 Jahre Firmenzugehörigkeit zurückschauen, genauso wie Alexander Glaser, Leitung IT & EDV. Die Jubilare nahmen die Glückwünsche der Solidus-Geschäftsführerin Yvonne Breinlinger-Scheuring und dem Betriebsratsvorsitzenden Helmut Bosch entgegen. Solidus sei stolz auf die jahrelange Treue und schätzt die geleistete Arbeit der Mitarbeiter sehr, heißt es in der Pressemitteilung.

Umso schwerer fiel die Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin Regina Efinger, die in der Kalkulation gearbeitet hat und nun in den Ruhestand geht. „Bei uns im Team ist ein sehr familiäres Klima zu spüren, da fallen Abschiede nie leicht, aber wir wünschen Regina Efinger nur das Beste für Zukunft und eine schöne Zeit in der wohlverdienten Rente“, sagte Breinlinger-Scheuring.