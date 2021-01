Dieter Keilbach verabschiedet sich von der Tuttlinger Kreissparkasse

Nach 47 Jahren im Dienst der Kreissparkasse Tuttlingen geht zum Monatsende Dieter Keilbach, der Leiter der Geschäftsstelle Tuttlingen Marktplatz, in den Ruhestand. Das teilt die Kreissparkasse mit. Sein Nachfolger wird Wolfgang Lange, der bereits seit 1988 bei der Sparkasse Tuttlingen arbeitet.

Keilbachs berufliche Karriere begann Keilbach 1974 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Tuttlingen. Nachdem er an unterschiedlichsten internen Stellen, sein heutiges fundiertes Fachwissen aufbaute, übernahm er 2001 die Leitung der Geschäftsstelle in Wurmlingen. „Mir war ab diesem Zeitpunkt klar, dass eine zukünftige Stelle ohne Kundenbetreuung nicht mehr vorstellbar war;“ so Keilbach. 2006 folgte dann der Schritt zum Leiter der Geschäftsstelle Tuttlingen Marktplatz, welche in dieser Zeit umfassend renoviert und modernisiert wurde. Die damalige, zukunftsorientierte Gestaltung des Gebäudes prägt noch heute das Tuttlinger Stadtbild und ist nicht aus der Innenstadt wegzudenken.

Aber auch die persönliche Verbundenheit zu der Kreissparkasse Tuttlingen war Keilbach stets ein Anliegen. So war er lange Jahre Mitglied im Personalrat und ist bis zuletzt der Motivator für den betriebseigenen Lauftreff und selbst einer der erfolgreichsten Läufer im Sparkassen-Läufer-Team.

Keilbach war auch ehrenamtlich tätig, unter anderem hatte er lange den Posten des Kassiers des Gewerbe- und Handelsvereins ProTut inne. Dem Organisationskomitee von run & fun wird er weiter treu bleiben. Ebenso arbeitet er als ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht Freiburg.

„Viele Dinge, bei denen sich Dieter Keilbach eingebracht hat, sind zu bleibenden Institutionen und Selbstverständlichkeiten geworden,“ so Markus Waizenegger, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Tuttlingen.

Keilbachs Posten wird Wolfgang Lange übernehmen, der seit 1988 bei der Kreissparkasse Tuttlingen beschäftigt ist. Durch seine jahrelange Tätigkeit im Privatkundenbereich sei Lange bestens als Nachfolger geeignet, heißt es von der Kreissparkasse.