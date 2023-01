Dieses große Narrentreffen lockt Tausende von Narren an

Nach zwei Jahren Fastnacht auf absoluter Sparflamme kommt jetzt ein echtes Großereignis. Am 21. und 22. Januar richtet die Möhringer Narrenzunft das Landschaftstreffen Baar der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN) aus. Zum großen Umzug werden 4500 Hästräger erwartet. Und das ganze Städtle macht mit.

Nein zu Saufgelage

„Wir möchten nicht, dass es ein Saufgelage gibt. Das ist nicht Fastnacht“, sagt Zunftrat Andreas Maddaluno. Zunftmeister Simon Krug freut sich vor allem auf die Begegnungen mit den Freunden und Bekannten der anderen Zünfte.

Das war in den Corona-Jahren so gut wie nicht möglich. Überhaupt, Corona: Lange Zeit war fraglich, in welchem Rahmen und unter welchen Vorzeichen das Landschaftstreffen stattfinden kann.

Mit dem Nachteil, dass verbindliche Planungen erst recht spät angegangen werden konnten. Seit Sommer ballt sich deshalb vieles, was organisiert werden muss. Eine Herausforderung für die Zunftmitglieder.

Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt

Zumal die Bestimmungen und Vorschriften, die es rund um solch ein Großereignis gibt, beträchtlich sind. Allein das Sicherheitskonzept umfasst 35 Seiten. Es hat mehrere Sitzungen und jede Menge Nacharbeiten gebraucht, bis es stand. 2007 gab es das letzte große Narrentreffen in Möhringen.

Im Vergleich zu damals sagt der Zunftmeister: „Mittlerweile ist der Organisationsaufwand so hoch, dass man fast sagen kann, es lohnt sich nicht mehr.“

Das ist der teuerste Posten:

Auch finanziell ist so ein Narrentreffen eine Herausforderung. Mit Abstand der teuerste Posten – rund 10.000 Euro – sind übrigens die Toiletten, die für die vielen Narren und Zuschauer aufgestellt werden müssen.

Es gibt vier große Toilettenwagen, dazu Urinale und insgesamt 25 Dixie-Toiletten, auch für Menschen mit Einschränkungen. Zudem braucht es die Mitarbeiter des Bauhofs für die Absperrungen, dazu jede Menge Security, die vor allem am Samstag im Anschluss an die Narrenmesse nach dem Rechten schaut.

„Bock-Mäh“ und „Pfui Teufel“: So ist es richtig

„Butz. Butz Dollia“,„Bock-Mäh“ und „Pfui Teufel“ – alles Narrenrufe der geladenen Gruppen. Am Wichtigsten ist Simon Krug der traditionelle Teil des Treffens, den er im großen Umzug am Sonntag sieht.

Um 13.01 Uhr wird der Startschuss gegeben, und da knallt es tatsächlich laut. 29 Gruppen sind angemeldet. Auf zwei Stunden ist der Umzug angesetzt, Strecke: 1,8 Kilometer. 7500 Plaketten für die Zuschauer sind gedruckt, falls mehr kommen sollten, gibt es Ausweich-Plaketten. Anschließend soll das Narrentreiben auf der Straße sowie in den Gasthäusern und in den Besenwirtschaften weitergehen.

23 Besen-Beitzen

Fast jeder Möhringer Verein beteiligt sich mit einer eigenen Besenwirtschaft, und falls es personell dafür nicht reicht, helfen diese Vereinsmitglieder bei den anderen mit. Beeindruckend finden die Narrenzünftler diesen Zusammenhalt.

„Anders könnten wir das auch nicht stemmen“, meint der Zunftmeister zu den insgesamt 23 Besen-Beitzen.

Wert legt der Narrenverein darauf, dass sie Sitzmöglichkeiten haben und es neben Getränken auch etwas zu Essen gibt. „Wir wollen alle Generationen ansprechen“, sagen Krug und Maddaluno, auch Ü50 und darüber. „Gemütlich soll es sein“, so Krug.

Mit dem Narrenbaum geht es los

Schon am Samstag geht es los. Mit einem kleinen Umzug vom „Fensterle“ wird der Narrenbaum zum Hechtplatz gebracht, wo ihn die Stockacher Baumsteller aufrichten. Später sind Brauchtumsvorführungen am Platz geplant, ehe es zum Massenchor der Fanfarenzüge kommt, die in einem Sternmarsch an den Hechtplatz ziehen.

Zunftmeister Simon Krug (links) und Zunftrat Andreas Maddaluno. Es gibt jede Menge zu organisieren. (Foto: Ingeborg Wagner)

Alles zu Ehren des Möhringer Fanfarenzugs, der 2023 seinen 60. Geburtstag feiert. Befreundete Fanfarenzüge machen mit. Nach der Narrenmesse um 19 Uhr ist närrisches Treiben in den Lokalen, Buden und „uff de Gass“. Der Sonntag startet mit Zunftmeisterempfang und Frühschoppen.

Das Narrentreffen strahlt auf die Hotels in der Umgebung aus. „Ausgebucht“ dürfte es in den meisten Häusern heißen. Denn etwa 500 Betten sind für das Wochenende in den Übernachtungsbetrieben reserviert. Zudem gibt es ein Massenlager in der Möhringer Turnhalle, die mit rund 140 Matratzen ausgestattet wird. Da schreibt der Gesetzgeber vier Mann Security als Nachtwache vor.

Nach dem Treffen gibt’s noch Arbeit

Am 4. Januar werden die Masten für die Straßendekoration gesetzt, am 7. Januar kommt die Deko hin, ehe am 11. Januar die Angerhalle geschmückt wird. Es gibt noch jede Menge zu tun, ehe ausgelassen gefeiert wird.

Richtig entspannt werden die Möhringer wohl erst sein, wenn am Sonntagabend alles hoffentlich friedlich über die Bühne gegangen ist. Dann kommt noch das Abbauen und Aufräumen. Zwei Tage braucht es auch dafür. Mindestens.

Das Programm in der Übersicht:

Samstag, 21. Januar:

15 Uhr: Narrenbaumstellen Hechtplatz

17 Uhr: Brauchtumsvorführungen am Hechtplatz

17.30 Uhr: Massenchor der Fanfarenzüge

19 Uhr: Narrenmesse, anschließend närrisches Treiben in allen Lokalen, Besenwirtschaften und in den Straßen.

Sonntag, 22. Januar:

10 Uhr: Zunftmeisterempfang im Rathaus

10.30 Uhr: Frühschoppen in der Angerhalle

13.01 Uhr: Großer Narrenumzug mit 29 Gruppen und rund 4500 Hästrägern

Zum Gastgeber:

Närrisches Brauchtum in Möhringen lässt sich bis Mitte des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen. In jener Zeit wurde bereits in der Stadtgeschichte der Begriff „Scheme“ erwähnt, was nichts anderes als Maske oder Larve bedeutet.

Die Narrenzunft Möhringen ist seit 1925 Mitglied der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und gehört innerhalb der Narrenvereinigung zur VSAN-Landschaft Baar. Die Narrenzunft Möhringen hat 600 Mitglieder. Simon Krug ist seit 22 Jahren im Zunftrat und seit zwölf Jahren Zunftmeister.

„Eigentlich habe ich gesagt, dass ich nach zehn Jahren aufhöre“, sagt Krug. Aber im Verein laufe alles Hand in Hand, „dann macht man gerne weiter“. Die nächste Generation steht schon bereit. Die Möhringer Narrenzunft ist stolz auf die vielen Jungmitglieder, die das Brauchtum bewahren wollen. „Da wächst war Gutes ran“, sagt Krug.