Dieser Tuttlinger Sommer wird in die Geschichte eingehen

Rückblickend auf den meteorologischen Sommer vom 1. Juni bis zum 31. August und in das Wetterarchiv, stellt man fest, es war nach dem Jahr 2003 der zweitwärmste Sommer in der Tuttlinger Wettergeschichte und damit der krasse Gegensatz zum letzten Jahr.

In Tuttlingen gab es 2022 bereits 29 Hitzetage

Es gab 66 Sommertage (Vorjahr 33 Sommertage) . Im Jahr 2003 waren 88 Sommertagen. Davon waren es 27 Hitzetage (10; 2003: 43). Es gab auch fünf Wüstentage (Vorjahr 0), an dem die Temperatur auf 35 Grad Celsius und mehr stieg, sowie eine Tropennacht. Zusammen mit dem Monat Mai sind es schon 75 Sommertage, darunter 29 Hitzetage, in diesem Jahr.

August im Mittel vier Grad wärmer als 2021

Enorm Sonnenreich war der Sommer mit 885,0 Sonnenstunden (595,4 Stunden). Es reichte aber nicht an das Jahr 2003 mit 950,8 Sonnenstunden heran. An 38 Niederschlagstagen fielen 272,6 L/qm Regen (404,5 L/qm; 200,4 L/qm). Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,6 Grad (15,6 Grad) lag der August deutliche 1,8 Grad über dem Monatsmittel und 4 Grad über dem letztjährigen Wert.

Den bislang wärmsten August gab es im Jahr 2003 mit einem Mittelwert von 21,5 Grad. Die höchste Temperatur wurde mit 36,3 Grad (31,8 Grad) am 4. Tag des Monats erreicht. Die tiefste Temperatur lag bei 9,8 Grad (6,9 Grad), gemessen am 22. des Monats. Es wurden 24 Sommertage (Vorjahr 7 Tage) registriert, davon stieg an 5 Tagen die Temperatur über die 30-Grad-Marke (Vorjahr 4 Tage).

August war dennoch etwas zu nass

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 130,4 L/qm (Vorjahr 58,0 L/qm) fiel der August etwas zu nass aus und erreichte 127,3 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge. In Oberschwaben und im Allgäu fielen teils bis zu 250 L/qm. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 18. mit 33,1 L/qm.

An zwölf Tagen fiel Niederschlag. Der Wind war im August überwiegend mäßig unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde 15. mit 70,2 km/h (Windstärke 8) erreicht. Mit 282,8 Sonnenstunden (Vorjahr 175,4 Std.) schien die Sonne im August sehr reichlich. Gewitter gab es nur an einem Tag, dafür war es aber auch ein sehr heftiges Unwetter.