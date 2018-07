„Diesen Beruf muss man mit dem Herzen machen“

Sonntag für Sonntag kümmerte sie sich um Blumenschmuck, Gesangsbücher und Bestuhlung. Sonntag für Sonntag begrüßte sie in der geöffneten Tür der Auferstehungskirche die Gottesdienstbesucher und tauschte ein paar persönliche Worte. Sonntag für Sonntag brachte sie das Läutewerk zum Schlagen und sorgte für Ordnung, als alle längst wieder heimgegangen waren. Etwa 1230 Gottesdienste hat Annita Grader in ihrer Zeit als Mesnerin an der Auferstehungskirche betreut. „Es gibt nur wenige Sonntage, an denen ich nicht anwesend war“, erinnert sie sich zurück.

Mit ihrem 70. Geburtstag am vergangenen Mittwoch hört Annita Grader nun nach über 20 Jahren Kirchendienst auf – und ist damit die dienstälteste Mesnerin der evangelischen Kirchengemeinde Tuttlingen. Etwas mehr Zeit mit ihrem Mann Josef (72) zu verbringen, ein paar Mal mehr gemeinsam an den Bodensee zu fahren und nicht zuletzt für die restliche Familie da zu sein – das ist es, warum sich Annita Grader zu diesem Schritt entschlossen hat, „obwohl ich die Arbeit unheimlich gerne gemacht habe“.

Dass sie überhaupt Mesnerin wurde, war so nicht geplant. Durch das Leiten der Kinderkirche in der Stadtkirche „war schon immer eine Verbindung da“, erzählt Annita Grader. Als ein damaliger Kirchengemeinderat sie dann direkt auf den offenen Posten ansprach, sagte sich nicht sofort „Ja“. „Das mache ich nie“, sagt sie.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der Gränzbote-Ausgabe von Samstag, 10. September.