Aus nach 50 Jahren: Tuttlinger Friseursalon muss schließen

Das Friseurgeschäft „i Capelli Hipp“ in der Jägerhofstraße schließt auf Ende Oktober. Inhaber Jörg Hipp begründet das unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Zeit und den rund viermonatigen Schließungen, „Irgendwann sind die Ersparnisse aufgebraucht“, meint der 47-Jährige.

Keine Mitarbeiter gefunden, keine Lehrlinge

Dazu komme, dass er in den vergangenen Jahren weder geeignete neue Mitarbeiter noch Lehrlinge gefunden habe. „Ich glaube nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird“, sagt er.

Momentan weiß man einfach nicht, was kommt. Diana Hipp

Das Handwerk sei nicht gut bezahlt, und die Arbeitszeiten sind nicht gern gesehen. Viele junge Leute würden sich dagegen entscheiden, in einem Handwerksberuf eine Ausbildung zu machen.

Keiner weiß, was kommt

Diese Schwierigkeiten habe er frühzeitig dem Team mitgeteilt, mit der Überlegung, den Salon an einen Teil der Mitarbeiter zu übergeben. Doch aufgrund vieler Unsicherheiten, neben Corona nun auch noch die explodierenden Energiekosten, hätten diese Angst gehabt, sich selbstständig zu machen.

„Momentan weiß man einfach nicht, was kommt“, sagt seine Frau Diana Hipp.

Lange Tradition

Seit 32 Jahren arbeitet Jörg Hipp im Salon, der in zweiter Generation von seinem Vater, Gregor Hipp, geführt wurde.

Der Seniorchef hatte den Betrieb 1972 übernommen. Ende Oktober ist nun Schluss, „i Capelli Hipp“ schließt. Zudem soll auch das Haus, in dem sich der Salon befindet und das Hipps Eltern gehört, verkauft werden.

Stolz auf das Team

Neben Jörg Hipp arbeiten zwei 50-Prozent-Kräfte im Salon sowie zwei weitere Mitarbeiter jeweils einen Tag der Woche.

Er sei stolz und dankbar, so ein tolles Team viele Jahre an seiner Seite zu haben. Ein riesiges Dankeschön des gesamten Teams gehe an die jahrelangen, treuen Kunden. „Diese Entscheidung fällt uns allen nicht leicht“, sagt Jörg Hipp.