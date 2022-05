Diesel-Klau auf Baustellen: Mit den hohen Spritpreisen steigen auch die Diebstähle

Schon seit einigen Wochen bewegen sich die Benzin- und Dieselpreise um die zwei Euro. Das sorgt nicht nur bei vielen Autofahrern für Unmut, sondern auch bei der Polizei und bei Baufirmen. Denn in den vergangenen Wochen sind immer häufiger Diesel-Diebe unterwegs, die vor allem bei LKW mehrere 100 Liter Sprit klauen.

Zwar sind die Preise im Vergleich zum Vormonat wieder ein bisschen gesunken, dennoch kostete der Treibstoff im Schnitte weiterhin rund zwei Euro pro Liter. Der Vergleich mit dem Vorjahr macht den enormen Preissprung sogar noch deutlicher.

Laut dem Automagazin Autobild habe der Liter Super E10 rund 62 Cent mehr als im März 2021 gekostet. Beim Diesel waren es sogar rund 83 Cent mehr. Bemerkbar machte sich das auch in den Diebstählen von Treibstoff.

Fahrzeuge im ganzen Landkreis betroffen

Mehrere Baufahrzeuge in Rottweil, Trossingen und Emmingen-Liptingen; ein LKW in Immendingen, Radbagger in Wurmlingen sowie Baufahrzeuge in Böttingen und Trossingen – das seien einige der Beispiele, die Dieter Popp, Pressesprecher der Polizei Konstanz für die letzten Wochen aufzählen kann.

Mit am schlimmsten sei es aber in Tuttlingen. Hier würden Diebe besonders häufig die Schlösser von LKW und anderen großen Fahrzeugen knacken, um an den Treibstoff zu kommen.

„Es wird vorwiegend Diesel gestohlen. Meistens sind tatsächlich Baustellenfahrzeuge betroffen“, weiß Popp. Und dann gleich mehrere 100 Liter. Für den Transport benötigen die Diebe große Transportfahrzeuge. „Deshalb sollte man beispielsweise Lkw, wenn möglich, an belebte Plätze stellen oder auch unter Straßenlaternen. Denn da fühlen sich die Diebe eher gehemmt, weil sie gesehen werden könnten“, sagt der Polizeibeamte.

Vor allem LKW im Visier

Umsetzbar sei das allerdings eher für LKW. Baustellenfahrzeuge, wie beispielsweise Bagger, könne man nicht einfach an eine Tankstelle oder einen Rastplatz stellen.

„Falls es nicht möglich ist, die Fahrzeuge auf einem abschließbaren Firmengelände zu sichern, dann sollte zumindest das Fahrzeug an sich gesichert sein“, sagt Popp und meint damit beispielsweise abschließbare Tankdeckel. Gleichwohl weiß er auch, dass das für viele Diebe nur ein kurzes Hindernis darstellt.

Im Nachhinein ließen sich die Diesel-Diebstähle nur schwer in einer Statistik festhalten. Denn: „Diebstähle werden als Diebstähle gelistet – unabhängig davon, was geklaut wird. Jetzt im Moment ist es aktuell und die Häufung fällt uns stark auf“, weiß der Pressesprecher. Das Phänomen sei allerdings nicht nur im Kreis Tuttlingen so. Dadurch, dass die Kraftstoffpreise bundesweit sehr hoch wären, sei es auch ein bundesweites Problem.

Einige Baufirmen greifen durch

Einige Baufirmen im Kreis seien mittlerweile dazu übergegangen, die betroffenen Bereiche mit Kameraüberwachung zu sichern. „Das ist natürlich alles eine Kostenfrage“, sagt Popp.

Die Schwierigkeit sei, dass die Fahrzeuge auf Baustellen meistens über eine längere Zeit stehen und „natürlich nicht jeden Abend in eine abgeschlossene Halle gefahren werden können“. Deshalb rät der Polizist: „Am besten nur so betanken, dass die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden können. Dann hat auch der Dieb nichts mehr zu holen“.