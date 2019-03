Diese beiden sind „Wahnsinn“: Geschwister Hofmann in der Tuttlinger Stadthalle

Musik, die Bühne, das Entertainment, das ist ihre große Leidenschaft. Beim Konzert von Anita und Alexandra Hofmann anlässlich ihrer Jubiläumstournee „30 Jahre Leidenschaft“ haben die Schwestern in der ausverkauften Stadthalle Tuttlingen unter anderem mit Titeln aus ihrem Jubiläumsalbum „Wahnsinn“ für eine fröhliche, ausgelassene Mega-Party gesorgt.

Das Publikum – Fans jeglichen Alters – feierte die beiden Schwestern von Beginn an fast schon frenetisch. Mit ihrer Professionalität und ihrem Charme, gepaart mit Sexappeal, schafften es Anita und Alexandra Hofmann, die Party-Gäste mit auf eine Reise durch 30 Jahre Bühne zu nehmen. Die Zuhörer bildeten von Anfang an den großen Backgroundchor zu den von der hervorragenden Band live gespielten und den beiden Künstlerinnen live gesungenen Titeln. Ihr Repertoire umfasst nicht nur den modernen deutschen Schlager, sondern auch Rock ‘n‘ Roll, Disco-Sound, Musicals, Klassik, Pop und Rock.

Authentisch und publikumsnah

Dabei agierten sie stets authentisch und publikumsnah. Im lockeren Plauderton gaben sie Geschichten und Anekdoten aus ihrem Privatleben preis, so dass in der Stadthalle von Beginn an eine fast schon familiäre Atmosphäre herrschte. Die Film- und Diasequenzen, die im Hintergrund liefen, unterstützten diesen Eindruck ebenso wie die Ausflüge ins Publik um.

Die beiden Multitalente –sie spielen die verschiedensten Instrumente – überzeugten mit ihren Tanzeinlagen, ihrem vielseitigen Gesang und der humorvollen lockeren Moderation. Sie überraschten mit ungewohnten Einlagen wie einem Boxkampf und stellten eindrücklich unter Beweis, dass sie sich in jeder Musikrichtung zuhause fühlen.

Das Publikum klatschte und sang mit – oftmals hielt es die Fans nicht mehr auf ihren Sitzen. Die Freude und Energie, mit der Anita und Alexandra Hofmann auf der Bühne agierten, ließen den berühmten „Funken“ sofort überspringen – und er hielt sich bis zu den am Ende lauthals eingeforderten Zugaben.