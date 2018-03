Diener-Brüder duellieren sich zum Erfolg

Aus der Triathlonszene im Landkreis Tuttlingen und weit darüber hinaus sind sie nicht mehr wegzudenken – die Brüder Jan und Eric Diener aus Wurmlingen. Derzeit stecken die beiden Nachwuchstalente in den intensiven Vorbereitungen für die bevorstehende Triathlon-Saison.

Durch ihre sportlichen Eltern mangelte es dem 17-jährigen Eric und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Jan von Kindesbeinen nie an ausreichender Bewegung. Weit vor ihrer Triathlon-Karriere standen sie an der Startlinie bei den Schülerläufen des Tuttlinger Sportevents „run & fun“ und merkten schnell, dass sie ein läuferisches Talent besitzen.

Vor sieben Jahren entschlossen sich beide zeitgleich Mitglied in der Triathlon-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde zu werden - eine Entscheidung, die ihre sportliche Karriere bis heute positiv beeinflusst.

Zeitgleich angefangen, gleiches Ziel: Olympia-Teilnahme

Viele Achtungserfolge auf Landesebene, aber auch bundesweite Ausrufezeichen gelangen den beiden Nachwuchshoffnungen der Sportfreunde. Eric, der dem Landeskader angehört, landete im vergangenen Jahr auf dem vierten Platz des Deutschlandcups in Forst, wurde 2016 baden-württembergischer Meister im „swim and run“ und entschied die Cup-Wertung des Nachwuchscups auf Landesebene 2017 für sich. „Ab dieser Saison starte ich für die Neckarsulmer Sportunion das erste Mal in der Triathlon-Bundesliga“, berichtete der 17-Jährige. Sein Traum ist die Teilnahme bei Olympia und bei der legendären Weltmeisterschaft im Triathlon, dem Ironman auf Hawaii.

Auf eine Vielzahl von Erfolgen kann auch der 15-jährige Jan bereits zurückblicken. Er ist fester Bestandteil im Nachwuchsteam des Bundeskaders. In seiner noch jungen Laufbahn holte er sich den Deutschen Vizemeistertitel im Triathlon der Jugend B, gewann die Gesamtwertung des Deutschlandcups und wurde Baden-Württembergischer Meister im vergangenen Jahr in Schopfheim. Er peilt für die Saison 2019 an, das Podium bei der Deutschen Triathlon-Meisterschaft der Jugend A zu erklimmen. Und auch darüber hinaus weiß Jan genau, wo er hinwill. „Mein Wunsch und Ziel ist es, dass ich 2028 bei Olympia als Teilnehmer an der Startlinie stehe“, sagt der Wurmlinger.

Ihre Vorbilder: Neben dem deutschen Profi-Triathlet Jan Frodeno, der sowohl Olympiasieger wie auch zweifacher Ironman-Weltmeister ist, bewundern die beiden Dieners die Brownlee-Brothers Alistair und Jonathan, die auch auf viele große internationale Triathlon-Erfolge zurückblicken können.

Fünfmal Schwimmen, viermal Laufen und dann noch Radfahren

Für ihren Erfolg müssen die Diener-Brüder ein großes Trainingspensum absolvieren. Fünfmal wöchentlich geht es zum Schwimmen ins Tuwass nach Tuttlingen, um unzählige Bahnen zurückzulegen. Damit dies möglich ist, werden sie von der Turngemeinde Tuttlingen unterstützt und dürfen das dortige Schwimmtraining besuchen. Obendrauf kommen vier Laufeinheiten in der Woche, darunter ein hochintensives Intervalltraining auf der Laufbahn. Im Winter schwitzen sie zusätzlich in zwei Einheiten auf der Rolle, die das Radfahren ersetzen. Im Sommer wird das Radtraining bis auf vier Einheiten im Freien verstärkt geübt. Ganzjährig betreiben sie als Ergänzung noch Stabilitäts- und Athletiktraining sowie viele Dehnübungen.

Bleibt da noch Zeit für die Schule? „Es kommt schon einmal vor, dass die Hausaufgaben unter dem großen Trainingsaufwand leiden“, gibt Eric Diener zu, der das Technische Gymnasium in Tuttlingen besucht und 2019 das Abitur bestehen will. „Das Lernen auf Arbeiten und das Abi haben natürlich Vorrang“, sagte er. Sein jüngerer Bruder Jan besucht das Tuttlinger Otto-Hahn-Gymnasium. „Es klappt meist ganz gut, dass ich den Sport und die Schule unter einen Hut bekomme. An den Tagen, an denen ich Mittagschule habe, kann es aber stressig werden“, verrät Jan.

Dass der jüngere Bruder leistungsmäßig der Schwächere ist, trifft nur beim Radfahren zu: „Beim Laufen und Schwimmen können wir uns gegenseitig duellieren, was uns beide sportlich weiterbringt. Für uns ist es ein großer Vorteil, wenn der Bruder den gleichen Sport auf ähnlichem Leistungsniveau betreibt“, findet Eric.

Durch das intensive Training bleiben die Diener-Brüder auch nicht von Verletzungen verschont. Während Jan häufiger mit seiner Ferse und Knieproblemen zu kämpfen hat, musste Eric zusätzlich auch schon wegen seiner Schulter auf manche Einheit verzichten. Allerdings können sich beide derzeit nahezu verletzungsfrei und vollumfänglich auf die bevorstehende Triathlon-Saison vorbereiten.

In wenigen Tagen stehen für Jan in Saarbrücken und für Eric in Waiblingen Leistungstests an. Den ersten großen Wettkampf bestreiten beide in Forst Anfang Mai beim Deutschland-Cup.