Diebe nehmen Sessel und Tisch mit

Unbekannte Täter haben am Freitagabend in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23 Uhr von der Außenanlage einer Firma in der Max-Eyth-Straße eine Lounge-Garnitur, zwei Sessel und eine Bank, und einen Rattan-Tisch gestohlen.

Für den Abtransport der Gartenmöbel dürften die Unbekannten einen Transporter oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben, vermutet die Polizei in ihrem Pressebericht. Personen, die im betreffenden Zeitraum in der Max-Eyth-Straße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen in Verbindung zu setzen, Telefon 07461/94 10.