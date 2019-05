Dieb entreißt Jugendlichem am ZOB Handy und flüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr einem 15-Jährigen, der am ZOB auf einen Bus wartete, das Handy aus der Hand gerissen und ist zu Fuß in Richtung Scala Kino geflüchtet. Der 15-Jährige hatte im Bereich der Bushaltestelle auf den Linienbus in Richtung Emmingen-Liptingen gewartet. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Während der Jugendliche wartete, hielt er sein IPhone 8 in der Hand und spielte laut Angaben der Polizei ein Spiel. In dieser Zeit näherte sich ein etwa 15- bis 17-jähriger Jugendlicher, bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke und einer roten Sporthose mit weißen Streifen, und entriss dem 15-Jährigen sein Handy.

Der laut Polizei etwa 170 Zentimeter große und sportlich wirkende männliche Täter flüchtete sofort zu Fuß in Richtung Scala Kino. Eine von der verständigten Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Handy-Dieb verlief ergebnislos.