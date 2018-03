„Stellvertreter Gottes auf Erden“, diesen Begriff hat Papst Franziskus noch nie für sich in Anspruch genommen. In der Liturgie ist er ganz bei sich, sehr ernsthaft, fast introvertiert, nicht nach links und rechts segnend wie manche Bischöfe: Das berichtet Annette Schavan, seit 2014 in der Deutschen Botschaft im Vatikan, am Donnerstagabend im Gemeindehaus St. Josef in Tuttlingen.

Rund 200 Besucher waren gekommen, um dem eloquenten Vortrag der Botschafterin vom heiligen Stuhl zuzuhören. Franziskus, der seit dem 13. März 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche ist, nennt sich selbst Bischof von Rom.

Es sind einige Schlüsselsätze, die Papst Franziskus immer wieder sagt und anhand derer Schavan seine Geisteshaltung verdeutlicht. „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“ ist einer dieser Sätze. Die Kirche lerne den eigenen Glauben besser kennen, wenn sie sich auf die Wirklichkeit dieser Welt einlasse. Viele Geistliche würden die Menschen nicht mehr erreichen, weil sie nur noch in der Welt der Ideen leben. „Die Kirche muss ihre Selbstbezogenheit, ihren Narzissmus ablegen. Das hat Franziskus in aller Klarheit gesagt – bevor er gewählt wurde“, sagt die Botschafterin. Dass die Menschen allerdings wieder in die Kirchen strömen würden, bezweifelte sie stark. Das hätte es eine Zeitlang gegeben, allerdings auch nicht 2000 Jahre lang. „Die Zeit der Volkskirche ist vorbei.“

Papst Franziskus spreche eine deutliche Sprache, er spreche in Bildern und zwar so, dass ihn alle verstehen. Unmissverständlich ist seine Aussage, die katholische Kirche beschäftige sich mit dem einen Schaf, das geblieben ist, dabei müsste sie sich um die 99 Schafe kümmern, die gegangen sind. Anders ausgedrückt: In einer voll besetzten Kathedrale kann man nicht mitbekommen, was in der Gesellschaft los ist. Er sieht die Aufgabe der Kirche an der Peripherie, viele seiner Kardinäle kommen aus der „Peripherie“, aus Teilen der Welt, die man erst einmal auf der Landkarte suchen muss.

Europa muss sich auf Neues einlassen

Im Blick auf Europa meine der Papst, dass der Kontinent sich auf etwas Neues einlassen müsse, mit anderen Kulturen neue Stärke entwickeln könne. Darüber werde gestritten, im Vatikan, in der Kirche und in der Politik. Neue Entwicklungen hätten immer schon starke Unterstützer, starke Gegner und eine große Masse von Menschen hervorgebracht, die einfach abwarten.

So sei es auch bei den Wurzeln des Christentums gewesen: Jesus Christus habe der Welt völlig neue Ideen gegenüber gestellt. „Fürchtet euch nicht vor dem Neuen“ ist ein weiterer Schlüsselsatz von Papst Franziskus.

Dass die Pfarrgemeinden im Angesicht der Flüchtlingskrise so präsent waren, hätte Papst Franziskus lobend erwähnt: Das habe die Ehre Europas in der Flüchtlingspolitik gerettet. Barmherzige Menschen würden oft als Gutmenschen belächelt. „Man kann kluge Politik machen, oder barmherzig sein, hat mal jemand gesagt“, kritisiert Schavan. Doch Politik ohne Barmherzigkeit sei purer Zynismus. Die Politik lebe davon, dass Menschen Menschen wahrnehmen – aber man sei nicht nur für einige wenige verantwortlich und für andere nicht. „Es gibt keine geteilte Verantwortung für Christen.“