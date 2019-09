Die Wohnbau ist beim Investorenwettbewerb Bahnhof im Rennen

Wohnbau im Spannungsfeld: „Wenn die Wohnbau Wettbewerbe gewinnt, dann freut mich das“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck am Rande seines Wahlkampfautaktes am Montag. Sie stelle sich dabei einer unabhängigen Jury, die die besten Entwürfe küre, wie beim Union-Areal geschehen. Er machte auch klar, „dass ich nicht der Chef von Horst Riess bin“, sondern Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau und als OB von Tuttlingen Vertreter der größten Gesellschafterin. In dieser Funktion sei ein Einwirken möglich, wie bei der Stuttgarter Straße, in der Mietwohnungsbau von sechs bis acht Euro pro Quadratmeter umgesetzt worden sei. Beck: „Sonst hätte es das dort nicht gegeben.“ Ansonsten müsse die Wohnbau dem Gemeinderat Rede und Antwort stehen.

Gleichwohl sei das Engagement privater Bauträger in und für Tuttlingen wichtig. „Je mehr wir die Privaten haben, desto mehr entlastet das die Wohnbau.“ Ihn treibe die echte Sorge um, ob alle Vorhaben mit dem Wohnbau-Personal zu stemmen seien. Beck: „Ich habe ein Interesse dabei, dass deren Aufgaben leistbar bleiben, sonst wird das nichts.“(iw)