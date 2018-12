Die Wild Wings bleiben in Straubing ohne Punkte

Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) bei den Straubing Tigers 2:5 (0:1/2:1/0:3) verloren. Bei den Schwarzwäldern trafen lediglich Anthony Rech und Mirko Höfflin nach einem 0:2-Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2.

Straubing verlängerte vor der Partie mit Topscorer Jeremy Williams, Stürmer Stefan Loibl und Torhüter Jeffrey Zatkoff vorzeitig um eine Saison. Bei den Wild Wings gab Trainer Paul Thompson Goalie Marco Wölfl gegenüber der etatmäßigen Nummer eins, Dustin Strahlmeier, den Vorzug.

Die Tigers übten von Beginn an Druck aus. Die Gastgeber waren immer einen Schritt schneller als die Schwenninger. Straubing erzielte auch früh das vermeintliche Führungstor. Die Schiedsrichter gaben den Treffer aber wegen Torraumabseits nicht, Goalie Wölfl war von Antoine Laganière behindert worden.

Die Gäste fanden erst allmählich ins Spiel. Stefano Giliati konnte zwei Warnschüsse auf den Kasten von Zatkoff abfeuern. In der 13. Minute gingen die Niederbayern aber verdientermaßen in Führung. Der Kanadier Laganière netzte im Nachschuss ein. Wölfl war orientierungslos, es fehlte aber auch die Unterstützung seiner Vorderleute.

Zu Beginn des zweiten Drittels musste Wölfl zwei Glanzparaden zeigen. Der 24-Jährige wehrte gegen Williams und Sandro Schönberger ab. In der 28. Minute markierten die Tigers aber das 2:0: Williams netzte herrlich über die Schulter von Wölfl ein. Es war bereits das hundertste Gegentor für die Wild Wings in dieser Saison.

Überflüssiges Foul

Die Gäste durften danach in Überzahl ran. Mirko Sacher und Giliati kamen zu guten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wurde es aber durch Loibl gefährlich. Dann ein völlig überflüssiger Check von Sena Acolatse gegen den Kopf von Istvan Bartalis. Der Schwenninger musste verletzt raus. Der Straubinger Verteidiger erhielt fünf Strafminuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Und die Wild Wings nutzen diese Überzahl aus. Der Puck kam zu Toptorjäger Anthony Rech, und der Franzose versenkte das Spielgerät mit seinem elften Saisontreffer. Anschließend musste Schönberger in die Kühlbox. Der SERC agierte in doppelter Überzahl. Höfflin zog ab, und es hieß plötzlich 2:2. Die Wild Wings waren jetzt voll im Spiel.

Es waren jedoch die Straubinger, die zu Beginn des dritten Drittels erneut in Front gingen. Michael Connolly bediente Williams herrlich, und der netzte ein. Und es kam noch besser für die Einheimischen: Schönberger hatte vor dem Schwenninger Kasten Platz und schob zum 4:2 ein.

Die Wild Wings waren bemüht, noch einmal heran zu kommen. Zwei Minuten vor Schluss nahm Coach Thompson eine Auszeit und seinen Keeper vom Eis. So hatte allerdings Tigers-Kapitän Schönberger keine Mühe, in den leeren Kasten einzuschießen und sein zweites Tor zur Entscheidung zu nutzen. Am Sonntag, 16.30 Uhr, empfangen die Wild Wings die Iserlohn Roosters.