Die Tuttlinger Fußgängerzone wird gefeiert

Es ist vollbracht. Mit einem vollgepackten Showprogramm hat die Stadt Tuttlingen ihre neue Fußgängerzone nach drei Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht. Tausende Neugierige kamen in die Innenstadt und feierten mit.

Auf Einladung der Stadtversammlung kamen vor dem eigentlichen Festakt unter anderem viele Händler ins Rathaus, die während der dreijährigen Bauphase der insgesamt zehn Millionen Euro teuren Sanierung und Erneuerung einiges aushalten und Geduld aufbringen mussten.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck nahm sie in Empfang und betonte: „Die Bauarbeiter haben versucht, die Arbeiten so zu gestalten, dass es für die Einzelhändler einigermaßen erträglich war.“ Und er fügte hinzu: „Wenn man fast eine halbe Millionen Steine einbaut, ist es völlig klar, dass es zur Belastung führt.“ Er ist sich sicher, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. „Wir wollten diese Fußgängerzone für die Menschen in dieser Stadt machen, auch für die Einzelhändler und für sie die Hardware herzurichten, um gegen den Internethandel zu bestehen“, so der OB mit Blick auf die neue Infrastruktur. Er dankte allen Betroffenen für die Geduld und ihr Verständnis.

Einer der Betroffenen war Schlüsseldienst Errico in der Bahnhofstraße: „Es war spannend, den Baufortschritt direkt vor der Haustüre zu beobachten. Ich finde die neue Fußgängerzone gelungen. Sie sieht super aus“, sagte Junior-Chef Samuele Errico und ergänzte: „Wir haben während der Bauphase keine geschäftlichen Verluste registriert, und die Bauarbeiter haben auf uns Rücksicht genommen.“

Dann kam die bunte Einweihungsfete für die Bürger mit einem Showprogramm, angefangen mit den Fanfaren des Städtischen Blasorchesters (SBO). Während das SBO mit „Festmusik der Stadt Wien“ für dieUmrahmung sorgte, hatte wenig später Rosalie, das Zirkusschwein ihren großen Auftritt: Erst auf der Bühne, später rollte die Vierbeinerin gekonnt den Roten Teppich aus und führte den Oberbürgermeister im Schlepptau zu einer Riesentorte, hergestellt mit 400 Eiern und 20 Kilo Butter von mehreren Konditoren. Besonders gelungen war er detailreiche und aus Schokolade zubereitete süße Stadtbrunnen in Miniatur. Unter den Augen von Klaus Martin und Helmut Schlosser von der Meisterbäckerei Schneckenburger schnitt Michael Beck die meterlange Torte an und verteilte die Stücke an die Besucher.

Riesentorte mit kleinen Details

Noch bevor jeder sein Stück Torte verschlungen hatte, startete die Modenschau – ein Höhepunkt der Einweihungsfeier. Mehrere Boutiquen und Modehäuser hatten diesen Programmpunkt auf die Beine gestellt und präsentierten ihr Sortiment von Winteroutfits, über Accessoires bis hin zu den passenden Schuhen – ein gelungener Akt mit Magnetwirkung. Aber: Ein erhöhter Laufsteg hätte dieser bunten Modenschau sicherlich gutgetan, merkten einige Besucher an. Da viele hundert Interessierte die neuen Trends bestaunen wollten, aber sie aus Reihe vier oder fünf kaum noch etwas davon sahen, kam etwas Frust auf.

Dagegen hatten die Besucher im Rathaus freie Sicht auf Julia Bänsch und Sabrina Hinterhäuser vom Spaichinger Polefitness-Studio Move Sensations. Sie zeigten allein mit ihrer Muskelkraft und sportlichen Fitness akrobatische Nummern an der Stange und hatten während ihrer Choreographie an der Pole viel Applaus auf ihrer Seite. Auf der Bühne am Marktplatz formten kurz danach vier Musiker aus Bayern mit „Sweet Home Alabama“ ein Rockkonzert, während die Besucher gemeinsam mit mehreren Clowns, zum Teil meterhoch auf Stelzen, oder dem Stadtmaskottchen „Tudo“ tanzten.

Ein dramatisches und rasantes Spiel mit dem Feuer des Duos Sonnenflammen als gemeinsame Nummer mit der Tuttlinger Nachtkultour (mehr dazu auf Seite 19) setzte nach Mitternacht den spektakulären Schlusspunkt einer Einweihungsparty, die so viel Showelemente intus hatte, dass der ein oder andere Besucher den Blick nach unten auf die neuen, hellen Pflastersteine ganz vergessen haben dürfte. Gleichzeitig endete mit diesem flammenden Szenario auch die diesjährige Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten das Spektakel zu nachtschlafender Zeit.