Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Tuttlingen

Das Wochenende steht vor der Tür und damit – wie immer – die Frage: Wohin mit der ganzen Freizeit, wenn der Haushalt erledigt ist und die Einkäufe gemacht sind? Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Tanzfestival in Spaichingen

Wann: Samstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr bzw. 21 Uhr

Wo: Marktplatz und Stadthalle Spaichingen

Eintritt: 12 Euro

Tracht und Tanz gibt es am Samstag in Spaichingen zu sehen. Zehn Jahre nach dem Trachtenfest mit knapp 100 Trachtenpaaren im Jahr 2012 ist Spaichingen wieder Gastgeber des Volkstanzfestivals der Banater Trachten- und Tanzgruppen aus Baden-Württemberg. Ab 17 Uhr gibt es einen Umzug der Gruppen zum Marktplatz, dort werden zwei Tänze zu sehen, jeder kann zum Zuschauen kommen. Ab 21 Uhr ist dann die große Tanzveranstaltung in der Stadthalle, Karten dafür gibt es im Vorverkauf bei Ani Rothas, Telefon 07424/504694 und an der Abendkasse in der Stadthalle.

Der Auftritt der Tanzgruppen ist stets einer der Höhepunkte beim Darowaer Kirchweihfest in Spaichingen. (Foto: Alois Groß)

Kleidertauschbörse in Tuttlingen

Wann: Samstag, 22. Oktober, 10 bis 16 Uhr

Wo: Bahnhof Tuttlingen, Abteil 42

Eintritt: kostenlos

Alte Kleider loswerden, neue finden, und das auch noch kostenlos? Weniger wegwerfen - dieser Gedanke steckt hinter der Kleidertauschbörse des Tuttlinger Vereins Kukav. Am Samstag findet sie zum wiederholten Mal statt. Wer möchte, kann zwischen 10 und 11 Uhr gut erhalten und gewaschene Kleidung abgeben. Bis 16 Uhr dürfen sich dann alle Besucher bedienen, auch diejenigen, die nichts abgegeben haben. Auch Kuchenspenden sind willkommen.

Musikalische Weltreise in Wehingen

Wann: Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr

Wo: Schlossberghalle Wehingen

Eintritt: 12 Euro

Nachwuchs für die (Wo)Menvoices (Foto: Chor)

Am Samstagabend begeben sich die (Wo)Menvoices zusammen mit dem Projektchor Aldingen und dem Männergesangverein Frittlingen auf eine „ökologisch unbedenkliche Weltreise“. Die musikalische Reise führt über Europa, Afrika Amerika und Asien mit Streifzügen durch Frankreich, Spanien, Österreich, Mexiko, Kalifornien bis nach Indonesien. Eine besondere Neuheit stellt die Premiere des Projekt-Kinderchores dar, der von Dirigentin Gergana Hristova aufgebaut wurde.

Für den Vorverkauf haben die (Wo)Menvoices Vorverkaufsstellen im Rathaus, der Kreissparkasse Wehingen, online über die Ticketbox der Schlossberghalle Wehingen und bei den Sängerinnen und Sängern der (Wo)Menvoices zum verbilligten Vorverkaufspreis von 10 Euro eingerichtet. Beim Checkin selbst werden die Tickets für 12 Euro zu haben sein.

Heimspiel in Trossingen

Wann: Sonntag, 23. Oktober, 15.30 Uhr

Wo: Rasenplatz, Tuninger Straße, Trossingen

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro

Trossingen hat nur Kultur zu bieten? Von wegen! Wie wäre es zur Abwechslung mal mit Fußball? Schließlich ist der Vierte der Landesliga seit fünf Spielen ungeschlagen, und es steht ein Heimspiel an. Die SpVgg Trossingen spielt gegen den SV Nehren, derzeit auf dem elften Platz in der Tabelle. Ein leichtes Spiel? Mal sehen.

SpVgg Trossingen setzt sich in Landesliga-Spitze fest (Foto: Bartler)

Spuk im Museum

Wann: Freitag, 21. Oktober, 19 bis 21 Uhr oder 21.30 bis 23.30 Uhr

Wo: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro (bis 16 Jahre)

Kein Halloween, aber trotzdem nur für wagemutige Entdecker: Gruselige Gestalten, Geister und Geschichten aus der Vergangenheit erwachen zum Leben. Bei der historisch nicht ganz akkuraten Führung bei Nacht in Zusammenarbeit mit der Naturbühne Steintäle können Besucher selbst im Gruselkostüm ins Freilichtmuseum kommen. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich. Festes Schuhwerk wird empfohlen, für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet.