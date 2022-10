Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Tuttlingen

Das Wochenende steht vor der Tür und damit – wie immer – die Frage: Wohin mit der ganzen Freizeit, wenn der Haushalt erledigt ist und die Einkäufe gemacht sind? Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Verkaufsoffener Sonntag in Tuttlingen

Wann: Sonntag, 16. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Wo: Innenstadt und Gewerbegebiet Nord

Eintritt: -

Die Tuttlinger Händler laden mit speziellen Angeboten und Aktionen zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. In den Parkhäusern "Innenstadt" und "Seltenbach" sowie im gesamten Innenstadtbereich kann kostenlos geparkt werden.

Ein Bild aus der Zeit vor Corona: Die verkaufsoffenen Sonntage lockten in der Vergangenheit oft viele Menschen in die Tuttlinger Innenstadt. Am 16. Oktober soll es wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben – doch die Stimmung im Einzelhandel scheint derzeit angespannt zu sein. (Foto: Archiv/Schneider)

Dazu gibt es die Gesundheitstage. 19 Aussteller - unter anderem Selbsthilfegruppen, Krankenkassen, Vereine und Dienstleister - informieren an Ständen in der Innenstadt über ihre Angebote und Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Fitness. Das diesjährige Motto: wanderbares Tuttlingen.

Jugendfeuerwehrübung in Tuttlingen

Wann: Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr

Wo: Ehemaliges Aldi/Rewe-Gelände, Dornierstraße, Möhringer Vorstadt

Eintritt: kostenlos

Nachwuchssorgen? Kennt die Tuttlinger Feuerwehr nicht. Aber ob die Mädchen und Jungen aus den Tuttlingen, Möhringen, Nendingen und Eßlingen auch was drauf haben? Das dürfen sie am Samstag unter Beweis stellen. Ab 14 Uhr zeigen sie bei einer großen Übung, was sie im Training alles gelernt haben. Zuschauen erlaubt!

Mein-Mädels-Flohmarkt in Trossingen

Wann: Samstag, 15. Oktober, 11 bis 16 Uhr

Wo: Trossingen, Konzerthaus

Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenlos

Mädels-Flohmärkte gibt es in der ganzen Region, am Samstag findet einer in Trossingen statt. (Foto: Veranstalter)

Kleider, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes - der Markt im Konzerthaus hat sich bewährt, nicht nur für alle, die mal wieder ihren Schrank ausmisten wollen. Zwei Stunden vorher dürfen die Stände aufgebaut werden, ab 11 Uhr ist Stöbern angesagt. An einer Theke gibt es auch Getränke und Snacks.

Tag der offenen Tür im Kinderhaus Regenbogen in Spaichingen

Wann: Samstag, 15. Oktober, 10 bis 16 Uhr

Wo: Ehemaliges Krankenhausareal, Robert-Koch-Straße 33, Spaichingen

Eintritt: kostenlos

Innerhalb eines Jahres wurde der neue Kindergarten in Spaichingen gebaut, in Vollholz und Modulbauweise. Jetzt sind die ersten Kinder da und der Betrieb läuft. Wie funktioniert so ein moderner Kindergarten? Das wollen Erzieherinnen und Erzieher am Tag der offenen Tür zeigen. Es gibt ein buntes Kinderprogramm mit dem Verkauf von Speisen und Getränken

Helle Gruppen-, Spiel- und Funktionsräume erlauben es den Kindern, sich und ihre Talente zu entfalten. (Foto: Frank Czilwa)

Weinfest in Liptingen

Wann: Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr, Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr, Sonntag, 16. Oktober, 11.30 bis 17 Uhr

Wo: Emminger Str. 45, Liptingen

Eintritt: kostenlos (Sonntag)/ 9 Euro, Tickets an der Abendkasse (Freitag und Samstag)

Die letzten Jahre war Feiern weniger angesagt, der Musikverein Liptingen will dieses Jahr deshalb eine Schippe drauflegen. Mit einem großen Festzelt feiert er sein Weinfest 2022, und das gleich drei Tage lang. Am Freitag- und Samstagabend spielen Bands, die Froschenkapelle und die Partymaschine. Am Sonntag geben diverse Musikvereine auf der Bühne ihr Bestes, zum Ausklang um 17 Uhr spielen Gerolds Musikvagabunden aus der Schweiz. Für Kinder ist am Sonntag auch Programm geboten, und natürlich gibt's vor allem eins: Wein.