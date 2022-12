Die Tipps für das Wochenende im Landkreis Tuttlingen

Bevor der Jahreswechsel ansteht, kann man im Landkreis Tuttlingen das alte Jahr sportlich oder musikalisch ausklingen lassen. Auch wenn in puncto Veranstaltungen nicht viel los ist, gibt es doch ein paar Angebote:

Finale des Wohnbau-Cups

Wann: Freitag, 30. Dezember, 13 Uhr (Damen) und 14.30 Uhr (Herren).

Wo: Tennishalle, Badstraße in Tuttlingen.

Nach zweijähriger Zwangspause wird seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag der Wohnbau-Cup des Tennisclubs Rot-Weiß Tuttlingen ausgetragen. Bei hochklassig besetzten Tennisturnier treten zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus der Top 100 der deutschen Rangliste an. Am Freitagvormittag werden zunächst die Halbfinals ausgetragen – um 10 Uhr spielen die Damen, um 11.30 Uhr die Herren.

Klingende Bergweihnacht

Wann: Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr.

Wo: Stadthalle Tuttlingen.

Eintritt: ab 41,50 Euro.

Die klingende Bergweihnacht bringt Stars der Schlager- und Volksmusikszene auf die Bühne. Alle Jahre wieder begeistert die Weihnachtsrevue etliche Besucher. Neben den neuesten Hits aus der Schlager- und Volksmusikszene werden auch traditionelle Weihnachtslieder angestimmt, die dem das Publikum voll und ganz in Festtagsstimmung abtauchen lassen werden. In diesem Jahr treten die beiden Volksmusikensembles der Geschwister Niederbacher und den Trenkwaldern auf – zudem auch die beiden Volksmusikgrößen Patrick Lindner und Mara Kayser.

Einen Vorgeschmack, wie das Event in Friedrichshafen gelaufen ist, gibt es hier.

Silvesterlauf

Wann: Samstag, 31. Dezember, 11 Uhr (5-Kilometer-Lauf), 11.10 Uhr (Walking) und 12.15 Uhr (10-Kilometer-Lauf).

Wo: Start- und Zielbereich ist an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen.

Zuschauen oder selbst mitmachen: Anmeldungen sind vor Ort ab 9 Uhr bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Wettbewerb möglich. Die Strecke führt durch das Umläufle am Donauspitz vorbei über die Brücke beim Scala Kino. Auf der innenstadtzugewandten Donauseite geht es die Weimarstraße entlang bis zum Edeka-Supermarkt und weiter bis zur ersten Brücke im Koppenland. Am Freibad vorbeigeht es durch die Straße In Göhren zurück zur Steinbeis-Schule. Beim 10-Kilometer-Lauf wird die Runde zweimal absolviert.