Die Theatersaison beginnt mit „Avanti, Avanti“

Die Theater-Abosaison in der Stadthalle Tuttlingen startet am Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr mit dem Stück „Avanti, Avanti“. 1972 verfilmt von Billy Wilder und angelegt auf der Insel Ischia wurde „Avanti, Avanti“ mit Jack Lemmon und Juliet Mills in den Hauptrollen zum Kino-Welterfolg. Jetzt bringen die Theatergastspiele Fürth die musikalisch inszenierte Theaterfassung der Komödie mit vielen Songs der 50er und 60er Jahre auf die Bühne, prominent besetzt mit Schlagerstar Stefanie Hertel, Alexander Milz („Sturm der Liebe“) und Musicalsänger Stuart Sumner („Tarzan“). Der Vorverkauf läuft.

Autor Samuel Taylor entführt die Zuschauer in der romantischen Komödie in ein quirlig-turbulentes Rom, das für die Hauptprotagonisten jede Menge Überraschungen bereit hält. Alexander Claiborne, genannt Sandy, erhält eine schreckliche Nachricht. Sein Vater ist in Italien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sandy will die sterblichen Überreste seines Vaters bergen. Doch das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, denn die südeuropäischen Amtsapparate ticken anders. Sandy bekommt Hilfe von Baldo, einem gewieften und temperamentvollen Italiener, der sich aber nicht nur für Sandys organisatorische Probleme interessiert, sondern schnell auch sehr für Sandy als Mann. Doch Sandy begeistert sich viel mehr für die hübsche Engländerin und Schauspielerin Alison Ames. Deren Mutter saß mit im Auto von Sandys Vater, als sich der Unfall ereignete. Die beiden kommen nicht nur sich, sondern auch den Lebensläufen ihrer Eltern näher. Dann taucht überraschend Sandys Frau Diana auf.

„Avanti, Avanti“ punktet mit viel Musik, Witz, sympathisch gezeichneten Figuren und bekannten Schauspielern. Dabei wird kaum ein Klischee ausgelassen, das es in Deutschland über Italiener und Italien gibt. Evergreens wie „Amore“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Sag mir Quando“, „Twist & Shout“ oder „Volare“ machen das Stück zu einem Lustspiel im Stil der Musikfilme der 50er und 60er Jahre.

Karten gibt es in drei Kategorien ab 24,10 Euro (mitsamt Gebühren) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen TUT, RW und VS sowie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder unter Telefon 07461 / 910996.