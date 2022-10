Die Teams des TV Möhringen sind nicht zu schlagen

Elf Teams aus den Vereinen Spaichingen, Trossingen und Möhringen haben in der Möhringer Sporthalle am 13. Kinderliga-Cup teilgenommen. Die Jungen und Mädchen maßen sich in vier Disziplinen. In die Gesamtwertung zogen Spaichingen und Möhringen ein. Siege holten sich „die Mini Möhren“ (U8), „die Möhrenbande“ (U10) und „Flotti Karotti“ (U12) - alle vom TV Möhringen. Sieben Kinder der U8 übersprangen im Hoch-Weitsprung die 75 Zentimeter: Lia Zejnalov, Kira Honchar, Ana Maria Catrinoi Sfarghi und Ralph Hotz (alle TG Trossingen) sowie Arina Schönheiter, Lia Mildenberger und Emilia Speichinger (TV Möhringen). Den Medizinball stießen Kira Honchar und Ralph Hotz am weitesten. In der Einbein-Hüpferstaffel hatte das Möhringer Team „Die Mini Möhren“ die Nase vorn. Die „schnellen Geparden“ (TG Trossingen) waren schnellste im Hindernis-Sprint: Gesamtsieg. Im Hoch-Weit-Sprung der U10 sprang Lia Wenzler (TV Spaichingen) über einen Meter, vor Alena Dekonti (TVS, 95 cm) und Dimitrios Eleftheriadis (TV Möhringen), der den 1,5 Kilogramm schweren Medizinball am weitesten stieß. In den Wechselsprüngen waren Alena Dekonti, Noel Braun und Matteo Armbruster (alle TV Spaichingen) in Dreier-Einbeinsprüngen am schnellsten. Mit den meisten passierten Hindernissen konnten die Laufpiraten in der abschließenden Hindernis-Sprintstaffel punkten: Gesamtsieg. In der U12 schafften Luisa Weißgraf, Ana-Lucia Klingenstein, Vanessa Sicka (alle TV Möhringen) und Selma Bohner (TV Spaichingen) im Scheren-Hochsprung über 1,10 Meter. Im Medizinball-Stoßen (2000g) traf Fabian Keller (TV Möhringen) am besten. Sprungstärkste im Fünfsprung war Diara Fall (2,68 Meter). Die 4x25-m-Hindernis-Sprintstaffel gewann das Team „Flotti Karotti“ (Möhringen): Gesamtsieg des Team-Mehrkampfs.