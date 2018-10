„Die Stimme ist ein mächtiges Tool“

„Lautstark kann auch leise sein!“ Mit dieser Aussage kommt Stimmtrainerin Dr. Monika Hein am Donnerstag, 18. Oktober, im Rahmen der Schwäbisch Media-Reihe „Die Erfolgsmacher“ in die Angerhalle nach Möhringen. Redakteurin Ingeborg Wagner unterhielt sich im Vorfeld mit ihr über Artikulation und Sprechweise.

Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie meine Stimme klingt. Warum sollte ich das tun?

Weil in der Stimme ungeahnte Möglichkeiten stecken, Situationen zu verändern. Zum Beispiel bei Konflikten. Meistens wird die Stimme dabei laut und druckvoll, die schnellste Variante ist, mit Druck zu kontern. Wenn ich mir aber Gedanken mache, sie anders klingen zu lassen und den Druck aus der Stimme nehme, dann bewirkt das eine Veränderung der Situation und oft auch des Konflikts. Zum anderen ist es auch ein Gesundheitsfaktor. Denn die Stimme ist ein diffiziles Instrument und auch störanfällig. Wird permanent mit zu viel Druck gesprochen, dann kann die Stimme krank werden, funktionell und organisch.

Wie kann ich mein Stimmbild verändern?

Generell habe ein stimmliches Mischpult entwickelt, das sieben Regler umfasst. So kann ich beispielsweise mit der Atmung arbeiten. Wenn ich den Atem anders führe und bewusst in bestimmte Regionen atme, dann nehme ich automatisch Druck aus der Stimme heraus. Das macht es angenehmer für andere und für mich selbst. Das ist Selbstmanagement. Zudem ist die Aussprache ein wichtiger Teil. Wenn ich viel vernuschle, dann hat es die Stimme schwer, volltönend zu klingen. Indem ich mir das bewusst mache, werde ich emotionaler und zugewandter.

Gibt es unterschiedliche Ansätze, ob ich am Telefon oder im direkten Gespräch besser ankommen will?

Ja, aber die Basis bleibt gleich. So macht es in beiden Konstellationen einen Unterschied, ob ich mich aufrecht hinsetze oder nicht, wo ich hin atme und wie entspannt ich bin. Am Telefon hat man keinen Gegenüber, also muss man sich vorstellen, dass die Stimme ein Ziel hat, dass sie wirklich beim anderen ankommt. Indem ich mir zum Beispiel jetzt, bei unserem Telefonat, vorstelle, wie Sie dasitzen und tippen, wende ich mich zu Ihnen hin. Sonst werde ich unpräsent. Stimme braucht immer ein Ziel, eine Richtung.

Aber alle Stimmbildung nützt nichts, wenn der Inhalt flach ist – oder?

Ja, auch die Intention ist wichtig. Das ist das zweite Thema meines Vortrags, die Empathie. Wenn ich keine gute Absicht beim Sprechen habe oder keine guten Inhalte, dann mag eine Stimme zwar Eindruck machen, das Gegenüber merkt aber schnell, dass nichts dahinter ist. Das Fundament des Sprechens ist entscheidend, das Wertesystem des Sprechers.

Was wollen Sie in Ihrem Vortrag am Donnerstag vor allem vermitteln?

Dass Stimme ein mächtiges Tool ist, um Situationen zu entscheiden. Sie ist wie ein Instrument, dessen wir uns nicht bewusst sind. Stimme hat ganz viel mit Intention und Empathie zu tun. Das schließt das Zuhören können und Pausen machen mit ein. Es gehört außerdem dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und die des anderen kennen. Wenn Stimme zum Selbstzweck wird, dann verliert man die Verbindung zum anderen. Dann wird sie im Grunde sinn- und ziellos.